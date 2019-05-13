Россию ждет урожайный год

В США признали: Россия в 2019-2020 сельскохозяйственном году останется мировым лидером по экспорту пшеницы. Этот статус наша страна сохраняет уже третий год подряд. Как следует из отчета аналитиков минсельхоза США, Россия в новом сезоне сможет поставить на мировые рынки 36 миллионов тонн пшеницы, что делает нашу страну крупнейшим экспортером этого зерна.

Для сравнения: по тем же оценкам, США продаст 23,5 миллиона тонн, а весь вместе взятый Евросоюз — 27 миллионов тонн пшеницы.

Всего же, как считают заокеанские эксперты, российские сельхозпроизводители выдадут более 115 миллионов тонн зерновых, включая 77 миллионов тонн пшеницы. Эти цифры примерно совпадают с прогнозами Минсельхоза РФ — там считают, что общий объем зерновых составит около 118 миллионов тонн, а урожай пшеницы будет на уровне 78 миллионов тонн, 37 миллионов из которых уйдут на экспорт.

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