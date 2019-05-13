Где покупать дешевые продукты?

Индекс «Пятерочки» был впервые представлен компанией X5 Retail Group совместно с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) в октябре 2015 года. Новый индекс потребительских цен отражает изменения стоимости пищевых продуктов и причины этих изменений. Он рассчитывается, как соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом. Индекс позволяет следить за динамикой цен на продукты в конкретной торговой сети и помогает экспертам рынка, регуляторам, органам власти в их работе

В первые три месяца года традиционно дорожают овощи и фрукты. Однако, несмотря, например, на подорожание капусты в стране на 36,2% (!) только за март, в «Пятерочке» она стоила на 9% меньше среднерыночных цен. Также ниже средней стоимости, зафиксированной Росстатом, в универсамах сети продавались подсолнечное масло (на 28%), горох и фасоль (на 22%), соленая сельдь (на 19%), а также яблоки (на 18%), курица (на 16%) и др.

В то же время весь квартал было заметно ускорение инфляционного давления на продуктовом рынке до 5,8%. Об этом свидетельствует официальная статистика. Наиболее заметно, по материалам Росстата, в начале года дорожали сахар (+29,5% к показателю первого квартала 2018 года) и яйца (+19,3%). Но вот в «Пятёрочке» яйца в марте подешевели на 6% по сравнению с последним зимним месяцем, а сахар в течение всего квартала продавался в среднем на 13% дешевле среднерыночных цен. Помимо яиц в сети в первый весенний месяц подешевели в сравнении с февралем карамель, курица и черный перец на 10%, 5% и 5%, соответственно. Достигается это за счет крупных оптовых закупок и эффективной логистики.

В январе-марте стоимость минимального продовольственного набора в среднем по стране составляла 4 116 рублей, следует из данных Росстата. В Москве аналогичная корзина стоила порядка 5 055 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 916 рублей. В этот же период базовый набор продуктов в «Пятерочке» можно было купить в среднем за 4 112 рублей в универсамах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, за 4 632 рубля в столичных магазинах и за 4 610 рублей в петербургских. Таким образом, в первом квартале индекс «Пятерочки» находился на уровне 100%, 92% и 94%, соответственно.

Теперь обратимся к ценам на самые доступные в своих категориях продукты. Именно этот показатель является ключевым при выборе магазинов малоимущими россиянами и теми, кто попал в сложную финансовую ситуацию. Набор из таких товаров в первом квартале 2019 года в «Пятерочке» стоил на 37-42% (!) ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 527 рублей, 2 914 рублей в Москве и 3 082 рубля в Санкт-Петербурге.