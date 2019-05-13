2019-05-13T16:27:46+03:00
Общество

Где покупать дешевые продукты?

Индекс «Пятерочки», который представляет X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, за первый квартал 2019 года составил по Москве – 92%, по Санкт-Петербургу – 94% и в среднем по стране 100%
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Индекс «Пятерочки» был впервые представлен компанией X5 Retail Group совместно с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) в октябре 2015 года. Новый индекс потребительских цен отражает изменения стоимости пищевых продуктов и причины этих изменений. Он рассчитывается, как соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом. Индекс позволяет следить за динамикой цен на продукты в конкретной торговой сети и помогает экспертам рынка, регуляторам, органам власти в их работе

В первые три месяца года традиционно дорожают овощи и фрукты. Однако, несмотря, например, на подорожание капусты в стране на 36,2% (!) только за март, в «Пятерочке» она стоила на 9% меньше среднерыночных цен. Также ниже средней стоимости, зафиксированной Росстатом, в универсамах сети продавались подсолнечное масло (на 28%), горох и фасоль (на 22%), соленая сельдь (на 19%), а также яблоки (на 18%), курица (на 16%) и др.

В то же время весь квартал было заметно ускорение инфляционного давления на продуктовом рынке до 5,8%. Об этом свидетельствует официальная статистика. Наиболее заметно, по материалам Росстата, в начале года дорожали сахар (+29,5% к показателю первого квартала 2018 года) и яйца (+19,3%). Но вот в «Пятёрочке» яйца в марте подешевели на 6% по сравнению с последним зимним месяцем, а сахар в течение всего квартала продавался в среднем на 13% дешевле среднерыночных цен. Помимо яиц в сети в первый весенний месяц подешевели в сравнении с февралем карамель, курица и черный перец на 10%, 5% и 5%, соответственно. Достигается это за счет крупных оптовых закупок и эффективной логистики.

В январе-марте стоимость минимального продовольственного набора в среднем по стране составляла 4 116 рублей, следует из данных Росстата. В Москве аналогичная корзина стоила порядка 5 055 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 916 рублей. В этот же период базовый набор продуктов в «Пятерочке» можно было купить в среднем за 4 112 рублей в универсамах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, за 4 632 рубля в столичных магазинах и за 4 610 рублей в петербургских. Таким образом, в первом квартале индекс «Пятерочки» находился на уровне 100%, 92% и 94%, соответственно.

Теперь обратимся к ценам на самые доступные в своих категориях продукты. Именно этот показатель является ключевым при выборе магазинов малоимущими россиянами и теми, кто попал в сложную финансовую ситуацию. Набор из таких товаров в первом квартале 2019 года в «Пятерочке» стоил на 37-42% (!) ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 527 рублей, 2 914 рублей в Москве и 3 082 рубля в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Комфорт в общепите начинается с "Макдоналдс"
На днях состоялась пресс-конференция Генерального директора компании "Макдоналдс" в России Марка Карены. Господин Карена рассказал, как дальше будет развиваться любимая многими россиянами сеть ресторанов быстрого обслуживания
Стабильная доступность: в 2018 году в «Пятерочках» Москвы и Санкт-Петербурга цены на продукты были ниже среднегородских
Больше 3,5 лет X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятерочки». В 2018 году в Москве он составил 90%, в Санкт-Петербурге – 94%, в среднем во всех регионах присутствия торговой сети – 100%
Урожай собрали, индекс «Пятерочки» снизился
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, ежемесячно представляет индекс «Пятерочки». В октябре он составил 99% в магазинах торговой сети Центральной части России, на Урале и в Сибири, 91% в Москве и 94% в Санкт-Петербурге
Новости 24
Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид
Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели
Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор
Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина
Эксперт: ЦБ сэкономит более миллиарда рублей, отказавшись от чеканки копеек
Атомные ракетоносцы проекта "Борей"избавятся от «горба»
Климкин: Украина откажется от Минских соглашений, если Европа сократит санкции против России
Умерла одна из наиболее кассовых актрис XX века Дорис Дэй
Лавров: рассчитываю на откровенный разговор с Помпео по вопросу об Иране
Страховщики назвали самые угоняемые авто в России
Адвокат Александра Емельяненко заявил, что протокол на него не составлялся
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
С 1 июня Пекин вводит ответные пошлины на товары из США
В Подмосковье задержали мужчину, который заманивал в квартиру мальчиков под видом платной фотосессии
США запросили встречу Путина и Трампа
После ЧП в Казани Медведев поручил проанализировать требования по безопасности школ
Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Киевский суд оштрафовал на 32,4 доллара Зеленского за проступок на президентских выборах
"Дальше стремиться некуда": Шнуров официально объявил о роспуске "Ленинграда"
Песков: вопросы о запрете на полеты SSJ-100 должны формулироваться в адрес специалистов
В России надеются, что Зеленский займется прекращением войны в Донбассе
Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО
В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям сажать членов семьи отдельно
WikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя Ассанжа