2019-05-13T21:33:39+03:00
Экономика

Пять кило на физлицо: Минсельхоз предлагает ограничить ввоз хамона в Россию

Но на случай эпидемии оставляет за собой право полностью запретить импорт мясных деликатесов
Андрей ЗАЙЦЕВ
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По замыслу чиновников, пяти килограммов мясных европейских деликатесов для среднего туриста будет вполне достаточно.По замыслу чиновников, пяти килограммов мясных европейских деликатесов для среднего туриста будет вполне достаточно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минсельхоз разработал поправки в закон «О ветеринарии». Они вывешены на официальном портале нормативных документов. Законопроект представлен для общественного обсуждения. Оно продлится до 3 июня.

Суть изменений - ведомство Дмитрия Патрушева решило пойти навстречу отечественным производителям мяса. Те недавно предлагали полностью запретить ввоз мяса и мясных продуктов из других стран. Мол, в сумках туристов на территорию России может проникать африканская чума свиней, которая косит поголовье скота по всему миру, в том числе и у нас.

Тем не менее в Минсельхозе решили пойти на компромисс. Не запрещать ввоз полностью, а лишь ограничить объем. Как это сейчас сделано с алкоголем. По замыслу чиновников, пяти килограммов мясных продуктов для среднего туриста будет вполне достаточно, чтобы одарить всех родственников и коллег заморскими деликатесами: хамоном и прочей экзотикой. Все, что свыше, будет уничтожено ветнадзором, если на продукцию не будет соответствующих разрешений и ветеринарных документов.

Кроме того, власти хотят оставить за собой право полностью закрыть границы для мясных изделий из той или иной страны: «в случае возникновения угрозы заноса и распространения на территории РФ заразных болезней животных». То есть, ввозить деликатесы можно только из тех стран, где ситуация благополучная.

Напомним, запрет на ввоз продуктов питания давно действует в некоторых крупных странах мира. К примеру, очень жесткие требования в США. В международных аэропортах все чемоданы обнюхивает собака-ищейка. Ограничения действуют в Японии, Канаде, Австралии. В Китае продукты питания можно ввозить, но только те, что находятся в закрытой упаковке. А вот рыбные и мясные изделия попадут на карантинный контроль или будут конфискованы вне зависимости от того, как хорошо они упакованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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