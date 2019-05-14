"Вентилятор воздушного шара затянул ее шарф и подбросил вверх как куклу": москвичка впала в кому во время путешествия по Турции

О полете на воздушном шаре 62-летняя риэлтор из Москвы Татьяна Гольден мечтала всю свою жизнь. Поэтому, когда супруг пообещал ей полет, да еще и над живописными просторами Турции, женщина чуть ли не разревелась от счастья. Тогда супруги и представить себе не могли чем все это закончится.

В Турцию пара прилетела в начале марта. Планировали провести тут целый месяц и не просто нежиться на солнышке, а активно путешествовать по городам. Изюминкой поездки в Каппадокию должен был стать полет на воздушном шаре. Муж Татьяны Николай Штейман решил сэкономить и купил только один билет - для жены. 24 марта вместе с группой туристов женщина отправилась на взлетную площадку. Муж дожидался ее на смотровой.

Только спустя несколько часов ему сообщат: "произошел несчастный случай, ваша жена тяжелом состоянии госпитализирована". Все произошедшее женщина сама сняла на камеру мобильного телефона. Ролик она записала, чтобы показать мужу.

- Еще до взлета, когда воздушный шар наполняли воздухом, она подошла поближе, чтобы записать видео. В какой-то момент шарфик, который был на шее Танюши, затянуло в вентилятор. Огромная сила как куклу подбросила ее вверх, после чего она упала на каменную площадку и ударилась головой, - рассказала "КП" подруга женщины Татьяна Чурсина.

С тяжелой черепно-мозговой травмой (включая перелом основания черепа и отек мозга) она была госпитализирована в городскую больницу города Невшехира. Женщина впала в кому и перенесла несколько сложных операций. До сих пор она находится в этой клинике.

- Сейчас состояние Татьяны немного улучшилось: она может немного двигать левой рукой и ногой, а также головой . Вся правая половина тела парализована, - рассказала подруга москвички.

Рядом с женщиной находится ее младший сын. Ему приходится не только ухаживать за матерью, но и решать проблемы с выплатой страховой компенсации.

- Организовавшая полет компания Assiana Balloons поначалу предлагала полностью оплатить лечение в турецком госпитале в обмен на то, что информация о ЧП не просочится в СМИ перед началом туристического сезона. Но потом они снизили размер выплаты до 5 тысяч евро. Эта сумма не может покрыть все лечение в больнице, где день в реанимации стоит 550 евро - пояснил "КП" сын Татьяны Алексей Штейман.

Была у женщины и обычная туристическая страховка. Но ее максимальный лимит в 30 000 евро тоже исчерпан. Родственники надеются перевести женщину в Россию и такое разрешение уже дали турецкие медики. Вот только пока сделать это бесплатно никто не соглашается.

- Борт МЧС стоит 20 000 евро. Оказывается , бесплатно его предоставляют, только для перевозки группы пострадавших туристов. В нашем случае нужно платить, - посетовала Татьяна Чурсина.

Таких денег у семьи пострадавшей женщины нет. Родственники и друзья Татьяны объявили сбор средств. Но пока даже третью часть суммы наскрести не удалось.

Помочь обещали в посольстве России в Турции. Но пока никакой конкретики нет. Тем временем в НИИ Склифосовского москвичку готовы принять на лечение. Остается только решить вопрос с транспортировкой. И тут есть еще один подводный камень.

- Загранпаспорт Тани до сих пор находится в полиции. Без него вылететь никак не получится. При этом уголовное дело до сих не возбудили. Похоже, что всем на наших русских туристов наплевать, - возмутилась подруга женщины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708603" frameborder="0"></iframe> Москвичку затянуло в вентилятор воздушного шара в Турции.

По мнению сына, в случившемся виновата компания Assiana Balloons.

- Ограждений вокруг готовившегося к взлёту шара не было, как и предварительного инструктажа о технике безопасности. Кроме того, сотрудники фирмы, судя по фотографиям и видео, которые успела сделать мама, видели, что она долгое время ходит поблизости от шара, но не предупредили её об опасности и не помешали ей, - возмутился Алексей.

"Комсомолка" следит за развитием событий

КОМПЕТЕНТНО

"Транспортировка - вопрос времени!"

- Пострадавшего туриста в любом случае доставят на родину: это может быть либо консолидированный коммерческий рейс нескольких страховых компаний, либо транспортировку осуществят силами МЧС, как только появится соответствующая возможность. Это дело времени. Уверен, что после шумихи в СМИ этот процесс ускорится. В данном случае была оформлена туристическая страховка. Стандартная сумма для большинства стран (в том числе и для стран Шенгена) – 30 000 евро. Стоимость такой туристической страховки может составлять от 0.5 до 2 евро за день пребывания. Исключения - Америка, Канада, Япония, в которых сумма покрытия страховки ВЗР должна быть не менее 50 000 долларов США. И стоит полис в эти страны, соответственно, чуть дороже. Получить большую сумму вряд ли получится. Тем, кто собирается в путешествия связанные с активностями: полетами на воздушных шарах, сплавами на байдарках, мотокроссами стоит заранее оформлять страховку от несчастного случая. Сумма компенсации по ней не ограничена, - пояснил "Комсомолке" адвокат Олег Шикин.