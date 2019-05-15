Ефим Шифрин рассказал о травле после выхода фильма Дудя о Колыме

Больше месяца назад журналист Юрий Дудь презентовал на своем ютуб-канале фильм о Колыме, где одним из респондентов выступил юморист Ефим Шифрин. Там артист рассказал о своем репрессированном отце и отношении современников к Сталину. А сегодня, 15 мая Шифрин на своей страничке в соцсетях признался, что получил шквал критики в свой адрес после выхода в свет фильма «Колыма. Родина нашего страха».

Шифрин написал в Instagram, что даже за монолог «Алло, Люся» (один из своих самых популярных номеров – прим.) в беспокойные годы своей юности он «не огребал» столько, сколько «дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя».

"Не берите в голову. Вы не пряник, чтобы всем нравиться. Берегите себя!" — поддержали поклонники его в комментариях.

«Отношение к Сталину никогда не будет однозначным!», -добавили другие.

koteljnik Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя.

Напомним, в документальном фильме Юрия Дудя, повествующем о жизни в сталинских лагерях журналист решил, в том числе, для нового поколения рассказать о репрессиях, что за ними стояло и как до сих пор разные люди, в том числе, те, кто живет на Колыме относятся к личности тирана.

Одним из ключевых героев фильма стал появившийся на свет на Колыме юморист Ефим Шифрин, который рассказал о судьбе своего репрессированного отца. По его словам, Залман Шифрин жил в Орше. Он был старшим в большой семье из десяти человек, «работал с утра до ночи» бухгалтером. Однако 19 августа 1938 года к нему в дверь «постучали», рассказал сатирик. «Его отправили в оршанскую тюрьму, которая до сих пор находится в центре города», – заявил Шифрин.

По его словам, отца посадили «ни за что». «Статья 58, шпионаж в пользу Польши, он слова по-польски не знал», — поделился историей своей семьи Шифрин. В результате отцу артиста дали десять лет лагерей, и реабилитировали только после смерти Сталина.