Три медведя

Недавно вальщики леса в Кемеровской области наткнулись на берлогу. Сначала не особо напряглись - звери-то из спячки уже вроде вышли. Но, услышав звериный плач из-под земли, сперва поспешили ретироваться. Если в норе медвежата, значит, и мама с ними. Но берлога находилась на лесозаготовительном участке - пришлось что-то решать. Три дня проверяли берлогу, и оказалось, что малыши там одни: мама давно ушла. Пришлось спасать оголодавших косолапых. Достали, и три недели пришлось лесорубам о них заботиться - до конца вахты. Сразу сообщить о находке было невозможно: в этой таежной части Беловского района нет мобильной связи. Медвежат разместили в бане и стали подкармливать молоком. Постепенно стали есть манную и овсяную каши, сдобренные сгущенкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/703436" frameborder="0"></iframe> В Кузбассе осиротели три медвежонка..Видео: Дмитрий Сибирцев.

Доставить найденышей к цивилизации оказалось тоже непросто. Дороги в тайге сильно развезло, не могли пройти даже грузовики, поэтому медвежат 18 километров несли в рюкзаках. Путь они перенесли хорошо - проспали всю дорогу.

Сначала малыши жили в частном доме у руководителя лесозаготовок. Он дал им имена. Две медведицы стали Машей и Анфисой, а их брат - Потапом. В день они уминали по 4,5 литра молока и росли прямо на глазах.

Сейчас в департаменте охраны объектов животного мира Кузбасса думают, куда бы пристроить будущих лесных великанов. Рассматриваются варианты помещения в зоопарки и цирки.

ФОТООХОТНИКИ

А это оранжевая птица-синица...

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы.

Вот каким фототрофеем поделилась Евгения Севрюкова из Мытищ Московской области:

Фото: Евгения СЕВРЮКОВА

«В московском парке «Измайлово» мне посчастливилось встретить абсолютно уникальную птицу - привычную большую синицу с генетическим цветовым отклонением, ксантизмом. Ксантизм - это нарушение пигментации наружных покровов и преобладание в окрасе желтого или оранжевого цвета в ущерб остальным цветам. У этой синички нет ни одного синего или черного перышка, которые должны быть в нормальной окраске, даже ее клюв и лапки не черные, а бежевые. Столь необычно окрашенные животные и птицы встречаются чрезвычайно редко, намного реже, чем альбиносы».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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