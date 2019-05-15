Тест "КП": Железная парижская леди
Что вы знаете об Эйфелевой башне
Поначалу многие парижане считали башню уродливой. Но потом привыкли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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130 лет назад, в мае 1889 года, в Париже открылась Всемирная выставка. Самым ярким и скандальным ее элементом стала 300-метровая ажурная башня, служившая заодно входной аркой: поразительное в своей абсурдности и красоте сооружение. Посмотреть на нее приезжали люди со всего мира. Но мало кто догадывался, что со временем она станет символом Парижа и Франции, получив название в честь своего создателя - гениального инженера Гюстава Эйфеля. А много ли вы знаете о башне и ее отце?
1Какое сооружение на конкурсе соперничало с проектом Эйфеля?
Правильный ответ:Выставка проводилась в год столетия Великой французской революции, а гильотина один из ее символов. Конечно, эта идея была отклонена. Были предложения возвести вместо башни гигантское сооружение, распыляющее воду (на случай, если в Париже вдруг случится засуха), и 300-метровый гранитный маяк, испускающий яркий свет, чтобы ночью парижане могли читать газеты.
2Через сколько лет после закрытия Всемирной выставки Эйфелеву башню должны были демонтировать?
Правильный ответ:Башня должна была быть уничтожена через 20 лет (и даже это вызывало гнев многочисленных противников ее возведения: «На протяжении 20 лет мы будем вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов!»). Но потом на ней установили радиоантенну, стали применять для передачи телеграфных сообщений, и все к ней привыкли.
3Какого ресторана изначально не было на первом этаже башни?
Правильный ответ:На первом этаже были рестораны с французской, русской и фламандской кухней, а еще «Англо-американский бар». В одном из этих заведений любил обедать писатель Ги де Мопассан, вообще-то башню ненавидевший. Мотивировка: «Это единственное место в Париже, откуда ее не видно!» Сейчас там работают два ресторана - Le 58 Tour Eiffel и «Жюль Верн».
4Что Эйфель расположил на четвертом этаже башни, на высоте 285 метров?
Правильный ответ:Редакция Le Figaro в башне действительно располагалась, но на втором уровне. А на высоте Эйфель обустроил свою квартиру, из окон которой открывался умопомрачительный вид на Париж. Она была закрыта для туристов, но в XXI веке ее открыли, постаравшись воссоздать изначальный вид. Сейчас на стульях сидят манекены, изображающие самого Эйфеля и Томаса Эдисона.
5Как часто башню красят?
Правильный ответ:Башня сделана из железа и подвержена коррозии. Поэтому каждые семь лет ее осматривают специалисты, тщательно очищают паром и заново окрашивают (причем каждый раз на это уходит порядка 60 тонн краски). Кстати, изначально башня была покрашена в красно-коричневый цвет, а с 1968 года красится в бронзовый, получивший официальное название «коричневый эйфелевый».
6К какому еще знаменитому сооружению приложил руку Гюстав Эйфель?
Правильный ответ:Эйфель создал каркас, скелет статуи Свободы (которая была подарком Франции США к столетию Декларации независимости). На этот скелет надета медная кожа толщиной всего 2,57 миллиметра.
7В каком фильме о Джеймсе Бонде присутствуют погоня и драка на вершине Эйфелевой башни?
Правильный ответ: фильме «Вид на убийство» (1985) Роджер Мур играет Бонда в последний раз и гоняется за убийцей по кличке Мэй Дэй, сыгранной певицей и моделью Грейс Джонс. Она убегает от него, спрыгнув с вершины Эйфелевой башни на парашюте.
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ИСТОЧНИК KP.RU