В Госдуме открылась выставка «Эра крылатого металла»

14 мая в фойе Государственной Думы, практически в двух шагах от зала заседаний, прошла торжественная церемония открытия выставки «Эра крылатого металла», которая проводится по инициативе Алюминиевой Ассоциации.

«У алюминиевой отрасли большие перспективы, - отметил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. - Сегодня все создается с использованием алюминия: самолеты, транспорт, товары народного потребления. Раньше у нас не хватало перерабатывающих мощностей, сейчас ситуация меняется. Это – первая выставка, посвященная алюминиевой отрасли. Мы должны пропагандировать ее развитие, чтобы молодежь шла учиться и работать по этим специальностям. Страна должна поставлять готовую продукцию».

На сегодня Россия – второй по объему производитель алюминия в мире. В стране создано производство полного цикла: от добычи глинозема до выпуска готовых высокотехнологичных изделий. Успехи отечественных промышленников не дают спать спокойно их зарубежным конкурентам. В результате первой жертвой санкционного противостояния стали именно российские производители алюминия.

«Мы понимаем, что санкции были направлены не против одного человека, а против сотен тысяч людей, задействованных в работе отрасли. Остановка алюминиевых заводов приведете к прекращению работы многих производств, - пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. - Государство должно найти возможность для развития потребления алюминия».

Гигантский мост из алюминия собирают всего за несколько часов. Фото: пресс-служба Алюминиевой Ассоциации

Выставка разбита на тематические разделы: энергетика, мостостроение, автомобили, строительство, нефтегазовый сектор, товары народного потребления, пассажирский и грузовой транспорт, химия и анодирование. На фоне мультимедийной экспозиции с использованием интерактивного стола представлены экспонаты, иллюстрирующие приоритетные направления развития алюминиевой отрасли. Здесь можно ознакомиться с образцами выпускаемой российскими предприятиями продукции – от алюминиевых 3D-деталей до буровых труб, алюминиевого пешеходного моста и грузовых вагонов.

Несколько любопытных фактов. В России построено всего шесть алюминиевых мостов, но у этого рынка огромный потенциал. Эстакады и мосты из алюминия почти в два раза легче стальных, долговечнее и возводятся практически без перекрытия движения. Так, при длине в 38 метров и весе в 22 тонны алюминиевый мост был установлен в Нижегородской области всего за два часа. Российские алюминиевые диски для колес поставляются по всему миру: от Австралии до Германии и от Панамы до Испании. Мощности отечественных производств способны полностью заместить зарубежные поставки. Способствовать импортозамещению будет повышенных требований к производству посуды и введение ее обязательной сертификации.

«Надо на законодательном уровне поддерживать тех, кто использует алюминий. Сегодня металл используется везде, но особенно в энергетике - любая подстанция, которую мы возьмем для примера, выполнена из алюминия», - сообщил член фракции «Единая Россия» Александр Козловский.

Алюминий в нашей жизни везде - от кастрюль до космических кораблей. Фото: пресс-служба Алюминиевой Ассоциации

«Мы надеемся, что выставка будет способствовать дальнейшему практическому внедрению инновационных технологий на основе алюминия и его сплавов в разных отраслях», - отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

России в этом смысле есть куда расти. Потребление этого металла внутри страны всего 6 кг на человека, а в Германии – 25 кг. Эксперты считают, что чем больше мы используем материалы, которые возможно переработать, легкие в применении и экологически чистые, тем выше уровень благосостояния государства.

Причем, экологичность производства выгодно отличает отечественные компании от многих зарубежных производителей «Проект «Зеленый алюминий» показывает, что металл произведен с использованием возобновляемой чистой электроэнергии ГЭС, на экологических технологиях, - говорит Елена Безденежных, вице- президент компании «Русал». - Все зарубежные покупатели нашей продукции обращают внимание на источники происхождения сырья и на способы его производства. Например, производители смартфонов хотят указывать на своем продукте, что он произведен из экологически чистого алюминия. Такая же история с автомобилями и многими другими изделиями. И когда мы сами покупаем товар, нам приятно, если он экологически чист».