Дмитрий Медведев: «Гильотину уже изготовили в натуральную величину. Любой желающий сможет воспользоваться»

На Петербургский международный юридический форум ежегодно съезжаются не только специалисты в области права, но и видные политики. А на этот раз приехали даже директора крупнейших музеев страны. И это не случайно, ведь тема нынешнего форума: «Право, как искусство».

Главную «пленарку» форума по традиции открыл Дмитрий Медведев - сам юрист по образованию. Премьер рассказал, какие изменения ждут в ближайшее время российское законодательство. В зале собралось немало богачей и, видимо, специально для них Медведев напомнил, что правительство затеяло реформу контроля и надзора. Сейчас разрабатывается проект контрольно-процессуального кодекса. Он должен заработать с 2021 года.

- Четкое, понятное, современное регулирование должно снять ограничения для бизнеса, который сегодня сталкивается с неэффективным и дублирующим регулированием. Многие акты - это еще наследие Советского Союза, - заметил Медведев.

Процесс избавления от лишних подзаконных актов в правительстве окрестили «регуляторной гильотиной» (то есть, возьмут и отрежут в законодательстве все лишнее).

- Как мне сказали, гильотину уже изготовили в натуральную величину. Так что всем желающим возможность воспользоваться будет предоставлена, - пошутил Медведев.

А потом добавил, что в ближайшее время на рассмотрение в правительство поступит законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Его разработали по поручению президента.

Медведев также рассказал, что России скоро потребуется нормативное регулирование для использования дронов и беспилотных автомобилей, которые уже появляются на наших дорогах.

- Мы до конца еще не понимаем, в каком направлении пойдет развитие тех или иных технологий. Тем не менее, принимать документы об этом уже необходимо, - заметил премьер.

Еще одна сфера, где юристам придется покумекать, - суррогатное материнство.

- Эта практика становится востребованной, но законодательства, которое бы учитывало все нюансы пока нет. Эта тема создает массу правовых и этических проблем, оставлять ее вне правового внимания уже невозможно, - заметил Медведев.

Сказал премьер и о международных правовых нормах.

- В последнее время все чаще отдельные государства без каких-либо адекватных причин выходят из ключевых международных договоров и принимают решения об односторонних санкциях, забывая об ответственности. Мы так не поступаем. Мы уж если что-то делаем, то только в режиме ответных мер. Договоренности между политиками не должны подменять международное право, - заявил Медведев.

А потом сообщил, что до конца мая Россия ратифицирует дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. После этого станет возможным допрашивать по видеосвязи фигурантов уголовных дел, находящихся за границей.