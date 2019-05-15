Новые санкции Украины: как фанера над Киевом

Досиживающий президентский срок Петр Порошенко решил оторваться на полную катушку. Он бомбит из всех орудий последний мостик, связывающий Украину и Россию. Так Петр Алексеевич пытается насолить без пяти минут главе незалежной Владимиру Зеленскому. А теперь порошенковское правительство вводит против Москвы очередные санкции.

Что попадает под запрет? Материалы для стройки: цемент разного вида, фанеры, древесина. В «черный список» отправляют удобрения, сельхозпродукцию и транспорт. В общем-то, мера коснется всех товаров, кроме угля, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.

- Это зеркальные меры - эмбарго и спецпошлины на российские товары, - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. - Они будут касаться тех товаров, которые на Украине полностью производятся либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Санкции начнут действовать с 1 августа. Вторым решением кабмин Украины ввел специальные пошлины на импорт отдельных товаров из России. Правительство рассчитывает, что поступления в бюджет от них будут не менее 3,7 миллиардов гривен ($141,2 миллионов). Эти деньги направят на программы по импортозамещению.

- В этом нет никакой экономической выгоды для Украины. Все замешано на политике, - рассказал «КП» аналитик «Финам» Алексей Коренев. - У них осенью парламентские выборы. Президентские Порошенко уже проиграл. Они разыгрывают патриотическую карту, используя Россию, как некое пугало. Для Украины Россия основной торговый партнер. С советских времен отлажены каналы связи, поставок, мы ближайшие соседи. Теперь Киеву придется покупать фанеру и цемент в Европе. А это гораздо дороже. Пострадает внутренней украинский бизнес. Такое было уже с запретом российского газа. С 2014 года Украина пострадала от санкций в 13 раз сильнее, чем Россия — это даже подсчитали украинские экономисты. Для Москвы основной торговый партнер — Китай, Германия, Нидерланды. На 10-м месте США. А Украины даже в этой десятке нет…

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