В Кремле прокомментировали новые санкции Украины против российских товаров

15 Май 14:05 2019-05-15T14:05:19+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные Украиной в среду, 15 мая, пошлины санкции против России, которые в Киеве назвали «зеркальными мерами» в ответ на ограничения, введенные ранее Москвой.

«А в целом здесь, наверное, надо вспомнить, что предыдущие решения российской стороны именно были спровоцированы украинскими властями», - сказал представитель Кремля, комментируя слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что эмбарго и спецпошлины на российские товары – ответ на санкции, введенные Россией.

Как сообщал ранее сайт kp.ru новые экономические санкции против России предусматривают запрет на поставки определенных групп товаров, а также введение специальных пошлин. При этом, ранее Украина уже неоднократно вводила ограничительные меры на российские товары.

ИСТОЧНИК KP.RU