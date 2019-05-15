2019-05-15T14:05:19+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали новые санкции Украины против российских товаров

Песков предложил вспомнить ограничения, которые были введены Киевом ранее
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введенные Украиной в среду, 15 мая, пошлины санкции против России, которые в Киеве назвали «зеркальными мерами» в ответ на ограничения, введенные ранее Москвой.

«А в целом здесь, наверное, надо вспомнить, что предыдущие решения российской стороны именно были спровоцированы украинскими властями», - сказал представитель Кремля, комментируя слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что эмбарго и спецпошлины на российские товары – ответ на санкции, введенные Россией.

Как сообщал ранее сайт kp.ru новые экономические санкции против России предусматривают запрет на поставки определенных групп товаров, а также введение специальных пошлин. При этом, ранее Украина уже неоднократно вводила ограничительные меры на российские товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram