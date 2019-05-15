2019-05-16T17:00:26+03:00
Туризм

Евровидение 2019: Спрос на авиабилеты в Тель-Авив вырос на 40%

В безвизовый Израиль на Евровидение 2019 летят москвичи, а также жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара
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Спрос на авиабилеты в Тель-Авив в эти дни резко вырос, поделились с "КП" аналитики поисковика Aviasales.Спрос на авиабилеты в Тель-Авив в эти дни резко вырос, поделились с "КП" аналитики поисковика Aviasales.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Песенный конкурс Евровидение 2019 - событие не только музыкальное, но и туристическое. Спрос на авиабилеты в Тель-Авив в эти дни резко вырос, поделились с "КП" аналитики поисковика Aviasales. На даты с 14 по 18 мая, когда в Израиле выступают певцы и музыкальные коллективы всей Европы, россияне купили на 40% больше билетов в тельавивский аэропорт "Бен Гурион", чем обычно (сравнивали с теми же майскими днями в прошлом году).

Самый большой интерес к эстрадному конкурсу - у москвичей, а также жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Сочи и Ростова-на-Дону. Несмотря на ажиотаж, цены на перелёт в безвизовый Израиль вполне адекватные - пассажиры платят в среднем 16500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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