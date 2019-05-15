Евровидение 2019: Спрос на авиабилеты в Тель-Авив вырос на 40%

Песенный конкурс Евровидение 2019 - событие не только музыкальное, но и туристическое. Спрос на авиабилеты в Тель-Авив в эти дни резко вырос, поделились с "КП" аналитики поисковика Aviasales. На даты с 14 по 18 мая, когда в Израиле выступают певцы и музыкальные коллективы всей Европы, россияне купили на 40% больше билетов в тельавивский аэропорт "Бен Гурион", чем обычно (сравнивали с теми же майскими днями в прошлом году).

Самый большой интерес к эстрадному конкурсу - у москвичей, а также жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Сочи и Ростова-на-Дону. Несмотря на ажиотаж, цены на перелёт в безвизовый Израиль вполне адекватные - пассажиры платят в среднем 16500 рублей.