2019-05-15T17:10:41+03:00
Телевизор

А избы все горели и горели, а женщины стреножили коней

Старинное русское хобби живо и сегодня, убеждают нас герои сериала «Мама Лора»
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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На съемках телесериала "Мама Лора".На съемках телесериала "Мама Лора".
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Если ты не можешь ничего исправить, постарайся это полюбить. Это единственное правило, которое работает в нашем государстве. Речь даже не о смирении. Речь об умилении. Некрасивое платье, плохая зарплата, война за 25 см забора с деревенской соседкой. Зато человек хороший. Душевный прямо-таки. Ну и пейзажи за спиной прекрасные. Если бы не человеческие постройки и старые грузовички в ржавчине, так и вообще близкие к совершенству пейзажи.

На Первом начали показ сериала «Мама Лора», где мама Лора (великолепная, между прочим, актриса Елена Панова, тут без иронии) демонстрирует миру, что останавливать коней на скаку и ходить по горящим избам – отнюдь не устаревшее хобби настоящих русских женщин. Они – мы – русские женщины, только в городах превращаемся в непонятных фифочек. По деревням мы мощно ходим с коромыслом. Ну, или без коромысла, но так, чтобы коромысло считывалось на плече. Его как бы нет, но наблюдатель уже чувствует, что еще немного, и он донаблюдается.

В этом мире прекрасном еще парней Емелями зовут, а больших женщин именуют Степановнами. Или Степаннами. И на джипах приезжают нехорошие дяди, которые хотят кафе купить задорого, а мамы Лоры сопротивляются местным сельским олигархам. Ну и пирожки повсюду, и огурцы соленые. И звонить надо по мобильному, исключительно на холм поднявшись. И музыка звучит в стиле «Людк, а Людк?!» Говорят, там иногда еще происходит нечто криминальное, что мама Лора расследует похищения стройматериалов, пользуясь своей богатой интуицией и жизненным опытом хозяйки кафе, матери двоих детей и жены нескладного безработного. Не знаю. Ни разу не дошла до криминальных действий, все только на природу нашу русскую любовалась. Деревца-деревца, речка, церквушки. Безрукова только не хватает с травинкой во рту. Вспоминается «Барышня-крестьянка» Пушкина нашего, солнца русской поэзии. Там девушка Лиза, изображая крестьянку, «качала головою, наподобие глиняных котов» и «смеялась, закрываясь рукавом». 190 лет прошло со времени издания повести, а ничего, кажется, не изменилось.

Но у Александра Сергеевича есть выгодное преимущество (не одно, конечно, но в рамках телевизионной сетки вещания важное). Он пишет в какой-то момент: «Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло и двух месяцев»… Господин Пушкин! Да вы что?! Два месяца сидения за завалинке, возрастающая «взаимная склонность и доверчивость», мелькание мысли о «неразрывных узах»… Это ж Клондайк для сценариста сериала! Эльдорадо! А эта финальная издевательская фраза «Читатели избавят меня от излишней необходимости описывать развязку»?! Две серии коту под хвост! Можно же было и платье повыбирать, и в кому кого-нибудь положить внезапно, расстроив все матримониальные планы. Можно было еще раз речку показать, небо голубое да синие луковки-купола. У березки помедитировать, опять же. Но нет. Классик сказал, что дело «уже слажено», значит, слажено.

Первый канал. «Мама Лора», будни, 21.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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