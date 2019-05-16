Убившего семью соседей мужчину перед бойней сняли с психиатрического учета

Чудовищная драма разыгралась этой ночью на окраине Ульяновска, в поселке Ишеевка, где совершеннолетие старшей дочери отмечала семья Семеновых. Праздник начинался скромно, по-семейному. В кухне частного дома накрыли праздничный стол. Кроме 18-летней Ирины, у Семеновых был еще 10-летний Слава (имя ребенка изменено). Не забыли Семеновы пригласить на именины и крестного отца обоих детей Александра Артамонова с супругой. Кумовья, кстати жили в соседнем доме и часто бывали в гостях друг у друга, отношения у них были почти что родственные.

После того, как праздник закончился, гости поблагодарили хозяев и отправились к себе домой. А на следующий день рано утром Александр вдруг схватил нож и побежал в дом соседей.

Что именно там произошло, пока непонятно. Детали кровавой картины сейчас по крупицам восстанавливают следователи. Известно лишь, что взбешенный чем-то мужчина начал кромсать ножом всех, кто был в доме. Основной удар пришелся на мужскую половину семьи Семеновых: отец семейства получил несколько серьезных ножевых ран и истек кровью еще до приезда медиков. 10-летний Слава протянул чуть подольше — врачи констатировали его смерть в карете «скорой помощи» по пути в больницу.

Буйного соседа поймали почти сразу же. Оказалось, что 40-летний Александр Артамонов еще в 2013 году был поставлен на учет к психиатру Ульяновской районной больницы с серьезным диагнозом.

Однако в 2017 Александр наблюдаться у специалиста почему-то перестал. Хотя специалисты уверяют, что подобные заболевания сами собой не проходят.

Сейчас этот факт будут пристально изучать силовики. По данным источника «Комсомольской правды», мужчину могли снять с учета за взятку.

—Артамонову нужно было пройти медкомиссию для того, чтобы получить права, — уточнил источник. —А без прав он не смог бы работать водителем.

Пока следователи разбираются в медицинских документах и диагнозах Артамонова, врачи продолжают бороться за жизнь 18-летней Ирины Семеновой. Во время резни девушка получила сквозное ранение легкого.

- У мамы — там были удары и спереди и сзади, - говорит министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко. - Ранение брюшной полости, там все благополучно более менее: повреждений полостных органов и сосудов нет.

Состоянии Натальи Семеновой врачи оценивают как средне тяжелое.