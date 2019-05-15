Наедая пузо на пляже, ты помогаешь обществу

Говорят, в дикой природе водятся странные люди, одержимые идеей пожертвовать отпуском ради работы. В разгар сезона вместо того, чтобы паковать чемоданы и брать билеты на юг, они запираются в рабочих кабинетах и начинают совершать трудовые подвиги. Возможно, кто-то из этих маньяков искренне уверен, что совершает благое дело, поскольку на работе он якобы совершенно незаменимый человек. А другой лелеет надежду, что за это самоубийственное рвение он будет обласкан начальством. Если подобные экстравагантные мысли приходят к вам в голову, выкиньте их немедленно. Ученые проанализировали разные аспекты жизни, связанные с отпуском, и пришли к выводу: нет ни одной причины, чтобы откладывать отдых в долгий ящик.

1. Американские трудоголики лишили работы 1,9 миллиона человек

Человек, недогулявший отпуск, может быть приравнен к врагу народы. Думаете это преувеличение? Ничего подобного! Туристическая ассоциация США в исследовании «Ситуация с отдыхом американцев 2018» решила подсчитать экономический эффект от распространившейся моды, когда люди не используют отпуск полностью. Выяснилось, что в 2017 году средний американец не догулял шесть дней оплачиваемого отпуска. Но этот трудовой героизм не только не принес пользы экономике, а наоборот нанес ей весомый ущерб. В общей сложности этот «недогул» означает, что американская экономика лишилась 705 миллионов дней путешествий по стране. Не истраченными остались 225 миллиардов долларов, на которые вправе была претендовать туристическая отрасль. Этой суммы хватило бы для финансирования 1,9 миллиона рабочих мест, связанных с обслуживанием путешественников. А какой ущерб своей стране готовы нанести вы?

2. Короткий отпуск - верный путь к инфаркту

Врачи Университета Хельсинки на протяжении 40 лет наблюдали за здоровьем 1222 мужчин, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям. Они проходили профилактическое обследование, получали качественную медицинскую помощь, их учили вести правильный образ жизни... Каждый их шаг был тщательно задокументирован, тем не менее, существовал какой-то неизвестный фактор риска повышенной смертности, который медики долго не могли идентифицировать. После дотошного анализа выяснилось, что ростом смертности управляло неожиданное обстоятельство - короткий отпуск в начальный период исследования. Статистика показала: с 1974 по 2004 год у мужчин, которые отдыхали не менее трех недель в году, вероятность умереть от сердечного приступа была на 37% меньше, чем у тех, кто брал более короткий отпуск.

3. Зато Нинка сдохнет от зависти...

Главным мотивом приобретения шубы, как известно, во многом является предвкушение того, что «девки на работе от зависти сдохнут». Шубу с успехом может заменить, например, отпуск в Турции. Серия традиционных фото из серии «солнце на ладони» или селфи на фоне роскошных интерьеров заморского отеля, выложенные в «Одноклассниках» или «ВКонтакте», способны произвести эффект разорвавшейся атомной бомбы. Группа ученых под руководством Ханны Красновой из Института информационных систем Берлинского университета имени Гумбольдта на примере пользователей «Фейсбука» проанализировала какую роль в формировании чувства зависти играют социальные сети.

- Мы пришли к выводу, что социальные сети являются одним из главных генераторов зависти в современном обществе - говорит профессор Краснова. - Но самое поразительное, мы обнаружили, что чаще всего причиной негодования были фотографии из отпуска. Больше половины инцидентов, связанных с завистью, произошли во время того, как пользователи разглядывали снимки, которые во время путешествий выкладывали на «Фейсбук» их знакомые.

Кстати, на втором месте, по степени вызываемого раздражения, фигурируют дни рождения. Пользователи сравнивают сколько поздравлений, лайков и комментариев заработали они во время празднования своего дня рождения и какой «урожай» собрали конкуренты.

Вы скажете, нехорошо провоцировать людей на дурные чувства? Но с другой стороны, а как же тогда бороться с пороками общества?! Приходится клин клином вышибать! Поэтому пишите заявление на отпуск, хватайте родных в охапку и вперед, на волю, в пампасы!

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