2019-05-16T15:18:07+03:00
Общество

Самая сексуальная бабушка в мире потратила 60 тысяч долларов, чтобы вернуть молодость и внимание молодых парней

Элис Васкес считает, что начать жить заново никогда не поздно
Ольга АНТОНОВА
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Длинноногую брюнетку трудно назвать ласково «бабулей» и попросить сварить манную кашу на завтракДлинноногую брюнетку трудно назвать ласково «бабулей» и попросить сварить манную кашу на завтракФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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У жительницы Калифорнии Элис Васкес трое внуков, а кто даст? Длинноногую брюнетку трудно назвать ласково «бабулей» и попросить сварить манную кашу на завтрак. Скорей уже такая родительница мамы составит отличную компанию для похода в ночной клуб. Собственно, и сама Элис, которой сейчас всего 40 лет, признается, что очень любит потанцевать и вообще только сейчас начала получать кайф от жизни, ведь всю свою молодость она посвятила воспитанию дочери. Васкес родила в 16 лет, денег не было и Элис перебивалась случайными заработками, чтобы выжить. Потом организовала свой интернет-магазин, где начала торговать товарами для женщин. Следом пришло желание привести себя в порядок, чтобы самой рекламировать свои товары.

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Same but different
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Спортзал, бассейн, косметолог... и закрутилось. В итоге Элис решила серьезно усовершенствовать свою внешность и обратилась к пластическим хирургам. Сделала подтяжку лица и липосакцию ягодиц, увеличила грудь, ринопластику и ряд косметологических процедур. Новая внешность стоила Элис 60 тысяч долларов, но она не жалеет ни об одном потраченном центе. Мол, она снова чувствует себя молодой. Хотя надо отметить, что раньше не думала о пенсии. Просто теперь к ней чаще подходят знакомиться молодые парни, признаются, что всегда мечтали о такой девушке.

А недавно Элис решила сделать себе подарок на день рождения и забыв про троих внуков, укатила в Лас-Вегас, пишет Lad Bible.

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Bikini issues
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Там она повеселилась на вечеринке у бассейна, прошлась по известным ночным клубам и даже заглянула в популярный стриптиз-клуб, чтобы, по её словам, поддержать мам-одиночек, вынужденных таким образом зарабатывать на жизнь. В этом гулянии Элис составила компанию её дочь Кайла, пока со внуками сидел сын Элис.

«Да, я не выгляжу как типичная бабушка. Но женщины с возрастом не должны уходить в тень и прятать своё тело, будто с ним что-то не так», - призналась секси-бабуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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