2019-05-16T15:56:20+03:00
Наука

Американцы нашли след, который иудеи оставили на Луне

Зонд NASA сфотографировал место падения израильского зонда «Берешит»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Берешит не дотянул 13 километров до расчетного места посадки.Берешит не дотянул 13 километров до расчетного места посадки.
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- Неплохой след мы оставили на Луне, - сказал Йоав Ландсман, один из руководителей израильской космической миссии, взглянув на фото, сделанное с борта LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) — зонда NASA. Он находится на орбите нашего естественного спутника и передает захватывающие снимки его поверхности.

В объектив LROC - камеры LRO — попало место падения израильского зонда «Берешит», который разбился о поверхность Луны 11 апреля 2019 года. Оно находится в окрестностях кратера Посейдона близ озера Сновидений. Американцы фотографировали с высоты 90 километров. На снимке отчетливо виден тот самый след, который оставили израильтяне. На более ранних фото ничего такого нет.

Слева - до удара зонда о Луну, справа - после.

Слева - до удара зонда о Луну, справа - после.

Предполагалось, что «Берешит» совершит мягкую посадку на Луну в северо-восточной части Моря Ясности, - там, где находится загадочная магнитная аномалия. И тот уже начал прилуняться. Но вдруг выключился тормозной двигатель. Это и погубило зонд, который столкнулся с Луной на скорости порядка 500 километров в час. Разбился, что называется, в пыль. Длинный след от разметавшихся осколков свидетельствует о том, что зонд врезался в поверхность под острым углом. Чуть больше 8 градусов^ по оценке специалистов NASA.

- Мы не смогли, но мы определенно старались, — заявил тогда израильский миллиардер Моррис Хан, один из главных спонсоров проекта.

- В следующий раз получится, - выразил надежду премьер-министр Нетанияху.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Допрыгался

"Берешит" - первый частный лунный аппарат. Создан израильским космическим стартапом SpaceIL. Был успешно выведен на орбиту Земли 22 февраля 2019 года посредством ракеты Falcon 9. Далее отправился к Луне.

Предполагалось, что «Берешит» будет передвигаться по поверхности Луны — совершать прыжки протяженностью примерно в 500 метров, измеряя при этом магнитное поле и фотографируя окрестности.

"Берешит" собственной персоной.

"Берешит" собственной персоной.

Частный израильский зонд должен был прыгать по Луне 2 дня. На большее его создатели и не рассчитывали, потому что не оснастили свое детище ни тепловой защитой ни системами охлаждения. Из экономии и для простоты.

Размеры зонда: диаметр около 2 метров, высота примерно 1,5 метра, вес около 600 килограммов.

Снимок поверхности Луны, который "Берешит" передал перед тем, как врезался в нее.

Снимок поверхности Луны, который "Берешит" передал перед тем, как врезался в нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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