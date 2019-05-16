В Коми невнимательный отец забрал из детского сада чужую дочь

Небольшой рабочий поселок Жешарт в Республике Коми гудит который день. Резонанс у местных жителей вызвала анекдотическая история в детском саду "Сказка": 8 мая папа пришел за дочкой, но забрал домой другую девочку. То, что это не его ребенок, незадачливый отец понял уже дома.

Конечно, ситуация смешная, но случай можно назвать показательным. Инцидент указывает на ошибку воспитателей, ведь именно сотрудники дошкольного учреждения обязаны следить, кто забирает детей. Списки родителей и других родственником ребенка с телефонами должны быть в каждой группе. Сейчас администрация Усть-Вымского района Коми, в состав которого входит поселок, проводит проверку этой странной ситуации.

Жительница Жешарта Елена Москотельникова, чья дочка также посещала детский сад "Сказка", высказала "КП в Коми" свою версию происшествия.

- Скорее всего, папа работает вахтовым методом. Я не исключаю, что он бывает дома нечасто. Наверное, отец вернулся с вахты и не признал ребенка. Но меня в этой ситуации удивляют воспитатели и девочка, которую перепутали с другим ребенком. Девочке уже шесть лет! Почему она-то пошла с чужим дядей? И, конечно, много вопросов к воспитателям. Почему они передали ребенка в чужие руки? Детский садик у нас небольшой, там действуют примерно 15 групп. Воспитатели должны хорошо знать в лицо всех родителей, - такого мнения придерживается Елена Москотельникова.

Напомним, инцидент произошел 8 мая в детском саду "Сказка" в поселке Жешарт Усть-Вымского района Коми. Сотрудники учреждения почти сразу сообщили о ситуации в полицию. К приезду сотрудников правоохранительных органов отец уже вернул ребенка в садик, и конфликт был исчерпан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарском детсаду провели фотосессию во время карантина по ветрянке

На директора дошкольного учреждения завели дело об административном правонарушении (подробности).

Новорожденную девочку нашли под лестницей многоэтажки в Воркуте

Полицейские устанавливают личность матери младенца (подробности)