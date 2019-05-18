Голубая Луна в Скорпионе сулит безудержный секс и опасна для жизни

18 мая астрономы готовятся встретить Голубую Луну. Это явление примечательно тем, что за короткий период времени происходит три полнолуния, а не четыре.

Каждый сезон обычно имеет три полнолуния. Если в сезоне четыре полнолуния, то третье полнолуние называют Голубой Луной. Полнолуние в эти выходные будет третьим из четырех этой весной, что делает его Голубой Луной. Следующий сезон Голубой Луны выпадает на 22 августа 2021 года.

Голубая Луна в Скорпионе 18 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция.Голубая Луна красивое астрономическое явление, которое случается раз в два-три года. Смотрите прямую онлайн-трансляцию Голубой Луны 2019

ГОЛУБАЯ ЛУНА ПРОБУЖДАЕТ СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Луна, попадая в Скорпион - знаке, олицетворяющем безудержный секс и скорую смерть, оказывается в родной для себя водной стихии. Только инстинкты, которыми Луна заведует, тут обостряются до предела. Здравый смысл и голос рассудка исчезают. Поэтому все происходит на крайних точках. Луна в знаке Скорпиона обещает чрезвычайно захватывающие и фатальные последствия. Голубая Луна в Скорпионе пробуждает влечение к всему запрещенному, подталкивает людей без колебаний пуститься во все тяжкие, поэтому нужно быть предельно аккуратными. Это время астрологи называют идеальным для сексуальных утех и поиска новой любви, но и самым опасным. В астрологии любое полнолуние - энергетический пик месяца. А любой неконтролируемый выброс энергии пагубно влияет на здоровье, а особо чувствительных и вовсе может довести до смерти. Любая случайность может перерасти в нечто грандиозное. И очень велик шанс получить подсказки свыше, которые и направят по нужному маршруту.

МНЕНИЕ УФОЛОГОВ

Голубая Луна является важным знаком и вызывает множество кривотолков. Уфологи уверены, что это время - идеальный период для инопланетного вторжения. Конспирологи верят, что Голубая Луна 18 мая может помешать земным технологиям защитить человечество от НЛО. По мнению уфологов, пришельцы воспользуются Голубой Луной как прикрытием. Из-за события аппаратура заработает некорректно и люди не заметят приближающуюся опасность. Фактически, Голубая Луна сделает человечество беззащитным.

ЧТО ГОВОРИТ НАУКА

Официальная наука не связывает явление Голубой Луны со страшными событиями. Полнолуние действительно может вызвать неправильное функционирование спутников и оборудования. Вероятно, у чувствительных людей возникнет головная боль. На этом действие Голубой Луны должно закончиться. Несмотря на распространенное заблуждение, на самом деле Луна не будет голубого цвета, но это все равно окажется довольно захватывающее зрелище. Явление начнется во второй половине дня в субботу, 18 мая. Его можно будет наблюдать в течение всех выходных.

ГОЛУБАЯ ЛУНА ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ

Люди, которым посчастливилось увидеть Голубую Луну, загадывают желание, как при звездопаде. Но нужно помнить - человек получит ровно то, на что он настроен душевно. Если мы видим впереди только черноту, то она многократно усилившись, еще долго не покинет нашу жизнь. Главная задача – это познать самого себя и понять свои мысли и мотивы. Именно тогда мы приблизим исполнение заветных желаний, сможем изменить обстоятельства и достичь успеха. Чтобы не привлечь ничего плохого, главный совет – нужно абстрагироваться от негатива.

ЧТО СУЛИТ ГОЛУБАЯ ЛУНА ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Девы и Раки будут находиться в подвешенном состоянии, возможна некая тревожность. Успех близок. Сделать решительный шаг навстречу ему.

Стрельцы находятся в наиболее выигрышном положении. Радужные надежды непременно станут реальностью.

У Козерогов появится решительность и напористость. Голубая Луна подарит веру в себя. Вселенная вас услышит и все свои усилия направит на увеличение ваших денежных средств.

Овны и Водолеи загорятся новыми идеями, захочется жить на полную и ни в чем себе не отказывать. И чем сильнее их внутренний огонь, тем большего успеха они добьются.

Скорпионы и Львы добьются успеха. Запах победы кружит над ними в воздухе. Хотя и присутствуют опасения, сделать неверный выбор. Но сила Луны на вашей стороне, а последнее слова всегда за вами.

У Рыб повысится работоспособность.

Голубая Луна принесет Близнецам спокойствие и гармонию. Их мысли материальны, а каждый шаг приближает к заветной цели. К концу месяца вы почувствуете невероятный подъем жизненных сил.

Тельцы и Весы обретут любовь.