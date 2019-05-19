Принцесса Монако, отбившая мужа у тульской модели Маши Новоселовой, проиграла ей модное состязание на Каннском фестивале
На Каннском кинофестивале минувшим вечером прошла премьера французского фильма «Вечный свет» («Lux Æterna»). Среди гостей премьеры неожиданно появилась Шарлотта Казираги – наследница семьи Гримальди, правящего дома Монако. Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II удивила Канны странным нарядом, совсем неподходящим для красной дорожки. Шарлотта пришла на премьеру в коротких шортиках и в блузке, расшитых легкомысленными звездами.
33-летняя Шарлотта наверняка решила похвастаться стройными ногами и тонкой талией. Недавно она родила второго ребенка, и, возможно, хотела продемонстрировать, что полностью избавилась от лишних килограммов и стала такой же стройной, как до родов. Неслучайно же наследница Монако подчеркнула талию широким красным ремнем.
Шарлотта появилась на красной дорожке в неподходящем для Каннского фестиваля наряде.Фото: REUTERS
Хотя у Шарлотты официально и нет королевского титула, ее называют некоронованной принцессой Монако. Казалось бы, кому как не потомственной принцессе знать и соблюдать все тонкости этикета. Но Шарлотта всегда была бунтаркой и шла наперекор консервативным традициям – будь то выбор наряда или выбор спутника жизни.
В октябре прошлого года она родила сына своему жениху, 36-летнему французскому продюсеру Дмитрию Рассаму. За ее историей любви с Дмитрием Рассамом – сыном звезды французского кино Кароль Буке – следил весь мир. Шарлотта увела Дмитрия из семьи, разбив его брак с русской моделью Машей Новоселовой. Уроженка Тулы сделала успешную модельную карьеру в Европе, снималась для обложек ведущих журналов. В 2010 году Маша вышла замуж за Дмитрия. Свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Петербурге - так пожелала невеста. Пока Рассам продюсировал кино (его работы - «Пабло Эскобар: Потерянный рай», «Хранитель Луны», мультфильм «Маленький принц»), Маша воспитывала дочь Дашу (сейчас девочке восемь лет) и продолжала сниматься в фотосессиях. Их брак казался вполне счастливым, пока на горизонте не появилась Шарлотта. Роман Рассама и внучки Грейс Келли закрутился три года назад, и Дмитрий ушел от Маши.
Дмитрий Рассам бросил жену Машу Новоселову ради принцессы Монако.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
К слову последнее совместное появление Дмитрия Рассама и Маши Новоселовой было как раз на Каннском кинофестивале. В мае 2015 года они вышли рука об руку на красную дорожку Канн. Маша была в прелестном розовом вечернем платье – гораздо более подходящем для кинофестиваля, чем мини-шортики Шарлотты Казираги. Так что можно сказать, что принцесса Монако проиграла модную битву модели из Тулы.
На Каннском фестивале в 2015 году Маша выглядела куда более эффектно, чем Шарлотта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Минувшим летом на Балу Роз в Монте-Карло Шарлотта и Дмитрий официально объявили о помолвке – тогда она уже была беременна. Влюбленные собирались сыграть свадьбу в июне, но отложили торжество на неопределенный срок, решив пожениться после рождения ребенка.
Маша Новоселова с Дмитрием Рассамом и его мамой, актрисой Кароль Буке на Каннском фестивале в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Шарлотта - восьмая в очереди на престол Монако. Она ведет активную светскую жизнь и занимается благотворительным фондом имени своей бабушки Грейс Келли, а так же снимается для глянцевых журналов и рекламных кампаний - например, она была лицом Gucci. У Шарлотты есть сын Рафаэль: в 2013 году Казераги родила мальчика от французского актера Гада Эльмалеха («Полночь в Париже», «Любовь с препятствиями»), с которым она четыре года прожила в гражданском браке. Роман Шарлотты с Эльмалехом развивался по тому же сценарию: пара объявила о помолвке, потом выяснилось, что невеста беременна, и бракосочетание отложили. В итоге жених и невеста так и не сыграли свадьбу ни до, ни после рождения наследника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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