2019-05-19T03:45:04+03:00
Звезды

Принцесса Монако, отбившая мужа у тульской модели Маши Новоселовой, проиграла ей модное состязание на Каннском фестивале

Шарлотта Казираги удивила странным нарядом на красной дорожке [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Шарлотта Казираги (слева) увела мужа у русской модели Маши Новоселовой (справа).Шарлотта Казираги (слева) увела мужа у русской модели Маши Новоселовой (справа).Фото: REUTERS
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На Каннском кинофестивале минувшим вечером прошла премьера французского фильма «Вечный свет» («Lux Æterna»). Среди гостей премьеры неожиданно появилась Шарлотта Казираги – наследница семьи Гримальди, правящего дома Монако. Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II удивила Канны странным нарядом, совсем неподходящим для красной дорожки. Шарлотта пришла на премьеру в коротких шортиках и в блузке, расшитых легкомысленными звездами.

33-летняя Шарлотта наверняка решила похвастаться стройными ногами и тонкой талией. Недавно она родила второго ребенка, и, возможно, хотела продемонстрировать, что полностью избавилась от лишних килограммов и стала такой же стройной, как до родов. Неслучайно же наследница Монако подчеркнула талию широким красным ремнем.

Шарлотта появилась на красной дорожке в неподходящем для Каннского фестиваля наряде. Фото: REUTERS

Шарлотта появилась на красной дорожке в неподходящем для Каннского фестиваля наряде.Фото: REUTERS

Хотя у Шарлотты официально и нет королевского титула, ее называют некоронованной принцессой Монако. Казалось бы, кому как не потомственной принцессе знать и соблюдать все тонкости этикета. Но Шарлотта всегда была бунтаркой и шла наперекор консервативным традициям – будь то выбор наряда или выбор спутника жизни.

В октябре прошлого года она родила сына своему жениху, 36-летнему французскому продюсеру Дмитрию Рассаму. За ее историей любви с Дмитрием Рассамом – сыном звезды французского кино Кароль Буке – следил весь мир. Шарлотта увела Дмитрия из семьи, разбив его брак с русской моделью Машей Новоселовой. Уроженка Тулы сделала успешную модельную карьеру в Европе, снималась для обложек ведущих журналов. В 2010 году Маша вышла замуж за Дмитрия. Свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Петербурге - так пожелала невеста. Пока Рассам продюсировал кино (его работы - «Пабло Эскобар: Потерянный рай», «Хранитель Луны», мультфильм «Маленький принц»), Маша воспитывала дочь Дашу (сейчас девочке восемь лет) и продолжала сниматься в фотосессиях. Их брак казался вполне счастливым, пока на горизонте не появилась Шарлотта. Роман Рассама и внучки Грейс Келли закрутился три года назад, и Дмитрий ушел от Маши.

Дмитрий Рассам бросил жену Машу Новоселову ради принцессы Монако. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Рассам бросил жену Машу Новоселову ради принцессы Монако.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову последнее совместное появление Дмитрия Рассама и Маши Новоселовой было как раз на Каннском кинофестивале. В мае 2015 года они вышли рука об руку на красную дорожку Канн. Маша была в прелестном розовом вечернем платье – гораздо более подходящем для кинофестиваля, чем мини-шортики Шарлотты Казираги. Так что можно сказать, что принцесса Монако проиграла модную битву модели из Тулы.

На Каннском фестивале в 2015 году Маша выглядела куда более эффектно, чем Шарлотта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Каннском фестивале в 2015 году Маша выглядела куда более эффектно, чем Шарлотта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минувшим летом на Балу Роз в Монте-Карло Шарлотта и Дмитрий официально объявили о помолвке – тогда она уже была беременна. Влюбленные собирались сыграть свадьбу в июне, но отложили торжество на неопределенный срок, решив пожениться после рождения ребенка.

Маша Новоселова с Дмитрием Рассамом и его мамой, актрисой Кароль Буке на Каннском фестивале в 2015 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маша Новоселова с Дмитрием Рассамом и его мамой, актрисой Кароль Буке на Каннском фестивале в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлотта - восьмая в очереди на престол Монако. Она ведет активную светскую жизнь и занимается благотворительным фондом имени своей бабушки Грейс Келли, а так же снимается для глянцевых журналов и рекламных кампаний - например, она была лицом Gucci. У Шарлотты есть сын Рафаэль: в 2013 году Казераги родила мальчика от французского актера Гада Эльмалеха («Полночь в Париже», «Любовь с препятствиями»), с которым она четыре года прожила в гражданском браке. Роман Шарлотты с Эльмалехом развивался по тому же сценарию: пара объявила о помолвке, потом выяснилось, что невеста беременна, и бракосочетание отложили. В итоге жених и невеста так и не сыграли свадьбу ни до, ни после рождения наследника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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