2019-05-19T15:31:52+03:00
Спорт

Владимир Гомельский: Считаю ЦСКА в матче с «Эфесом» фаворитом

Армейские баскетболисты сегодня в финале Евролиги сразятся за главный клубный трофей Старого света
Сергей КИРИЛЛОВВалентин АЛФИМОВ
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ЦСКА все же смог дожать Реал.ЦСКА все же смог дожать Реал.Фото: REUTERS
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В финал армейцы Москвы пробились на тоненького. В полуфинале с «Реалом» все решилось на последних секундах, когда ЦСКА все же смог дожать испанцев, которые вели в счете три четверти матча.

Мадридский клуб, хоть формально и играл на своей территории, в Витории, но его здесь не жалуют. У басков давольно натянутые отношения со столицей и игроки «Реала» приехали на «Финал четырех»с полицейским эскортом. Словом, ЦСКА играл если не дома, то на нейтральной площадке и сумел победить самый титулованный клуб Европы - 95:90.

В другом полуфинале сошлись две турецкие команды, и в этом выездном стамбульском дерби «Эфес» победил «Фенербахче» - 92:73.

Сегодня, в воскресение, финал (начало 21.30).

Каковы же шансы ЦСКА вновь, спустя три года, взять главный трофей? - с этим вопросом мы обратились к известному комментатору Владимиру Гомельскому.

- Считаю ЦСКА в матче с «Эефесом» фаворитом. Очень расстроюсь, если ЦСКА проиграет. «Эфес» очень хорошо укомплектованная молодая, амбициозная команда, у них первый случай выпал в жизни взять что-то серьезное, какой-то титул. И они очень постараются его не упустить, - сказал Гомельский на «Радио «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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