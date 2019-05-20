«Другая с ней не сравнится»: В Ленинградской области проходит первый фестиваль корюшки

ЕЩЕ, ЕЩЕ И ЕЩЕ

Столица ловли корюшки Новая Ладога приняла первый в Ленинградской области фестиваль «Корюшка идет!». На два дня, 18 и 19 мая, город на берегу Ладожского озера стал большой праздничной рыбацкой деревней.

– Здесь базируются многие рыболовецкие бригады, а семьи занимаются ловлей в Ладоге и Волхове в пяти-шести поколениях, – сказал, гостя на фестивале, губернатор Александр Дрозденко. – Новая Ладога – один из красивейших старинных малых городов. Здесь сохранилась центральная улица, где нет ни одной постройки младше начала XX века. Но последние 30 лет Ладоге не хватало внимания, она требует реставрации. У нас амбициозные планы на следующий год: получили согласие от Российской Федерации на передачу трех зданий, в прошлом году получили первое и уже восстановили его.

В «рыбацкой деревне» продают форель, сомам, осетра, причем как охлажденными, так и живыми. Фото: Пресс-служба Администрации Ленинградской области

Новый фестиваль станет двигателем восстановления города. Его надеются сделать ежегодным и проводить только в Новой Ладоге. В этом году весь город поделился на зоны: концертная, выставочная (со снастями, катерами и лодками), развлекательная.

Но главное – это, конечно, корюшка. Виновницу торжества здесь готовят везде, даже на борту лодки. И при том какую душе угодно: ее жарят, коптят, маринуют, добавляют в уху.

– Корюшка очень здесь вкусная! – признается один из гостей, рыбак-любитель. – Съел четыре, потом еще четыре, потом еще и еще!

Классическая жареная рыбка расходиться вмиг, а за новой порцией выстраиваются длинные очереди.

– Сутра корюшки нажарил килограммов 30, – прикидывает повар одной из множество лавок. – Разбирают по десять килограммов в час.

ВЕСЬ СЕКРЕТ В ЛАДОГЕ

Гурманов не только потчуют, но и учат готовить. В меню – расстегай, уха, салат. Главный ингредиент всех блюд – что бы вы думали? – корюшка!

– Глаза оставляем, – командует шеф-повар бригадой учеников. – Это чтобы, когда вы ее есть будете, она на вас смотрела.

В «рыбацкой деревне», составленной из торговых лавок, предлагают взять корюшку всех видов домой. Здесь же продают форель, сомам, осетра, причем как охлажденными, так и живыми.

– Вырастить рыбу – это серьезный технологический процесс: это не просто икринку в воду кинуть, – объясняют «рыбаки» – специалисты сельскохозяйственного предприятия «Кузнечное». – Мы закупаем уже мальков, но даже из них взрослая рыба вырастает года через два. Сбалансированные корма, хорошая среда. Главный секрет – чистые воды Ладоги: будешь разводить рыбу в болоте, она и будет пахнуть лягушкой.

Кстати, в умении выращивать форель, родственницу корюшки, Ленобласть третья в стране. Самое интересное, что столько красной рыбы производят не крупные, а малые, если не сказать семейные, предприятия. Уже через три часа улов оказывается на прилавках супермаркетов Петербурга, а спустя еще три – на столе у петербуржцев.

Классическая жареная рыбка расходиться вмиг, а за новой порцией выстраиваются очереди. Фото: Пресс-служба Администрации Ленинградской области

ПЕСНЯ ОТ СЕРДЦА

В другом конце фестивального пространстве обосновались торговцы снастями и лодками. Тут же притаились люди с удочками, участники конкурса рыбаков. Взять комментарии у них не удалось: боялись распугать рыбу.

– Зарегистрировалось десять рыбаков – и любителей, и состоящих в рыбацких клубах, – рассказывают организаторы. – На ловлю дается три часа. Кто по весу больше рыбы поймает, тот и победил.

Неподалеку от рыбаков устроили детскую зону с целым парком аттракционов. Детки рисуют рыбок и шьют их из фетра. А еще танцуют и поют русские народные песни: полсотни детских коллективов приехали побороться за приз конкурса «Звенящий родник».

– Мы патриоты свой Родины и считаем, что народные песни – это очень красиво, – говорят юные артистки коллектива «Егоза». – Это развивает, затягивает. Русские должны петь свои песни: они поются от сердца.

Из картин ленинградских живописцев собрали «аллею художников». Соседнюю улочку заняли ремесленники: здесь идет бойкая торговля сувенирами и текстилем, квасом и медом, самодельными куклами и кружевом. А в самом центре фестиваля поставили фотозону с ледяными скульптурами и концертную сцену.

ВКУСНАЯ, СЛАДКАЯ, СВОЯ

Одним из гостей фестиваля стал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Глава региона прогулялся по «рыбацкой деревне», попробовал и похвалил рыбку, а затем направился к Ладожскому озеру, выпускать мальков сига. Акция «Зарыбление» проходит в регионе уже много лет подряд. В это раз губернатору помогал школьник Коля Шаповалов: девятилетний мальчик написал президенту письмо об исчезновении в озерах рыбы, и теперь ему показывают все сферы рыболовного хозяйства.

Александр Дрозденко предпочитает корюшку копченую и, конечно, классическую жареную. Фото: Пресс-служба Администрации Ленинградской области

– Пять заводов в области занимаются выращиванием малька, – отметил Дрозденко. – Мы строим крупные портовые комплексы, занимается экономическим развитием. Конечно, все это влияет на экологию. Поэтому нужно компенсировать природные потери, чем мы и занимаемся уже больше пяти лет.

Завершился первый день фестиваля концертом с участием певца Максима Леонидова и награждением победителей: призы получили участники фотоконкурса «Рыба моей мечты», самые удачливые рыбаки, ремесленники и юные артисты.

– Копченая корюшка хороша, особенно под запотевший бокал хорошего пива, но на первом месте, как и у всех ленинградцев, у меня жареная, – признался Дрозденко. – Она настолько вкусная, сладкая, что никакая другая рыба с ней просто не сравнится. Надеюсь, фестиваль корюшки станет доброй традицией.