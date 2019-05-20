«Консультант-2»: В 90-е убивали людей, и все бегали абсолютно голые!*

Сегодня выходит второй сезон сериала «Консультант» по сценарию Алексея Слаповского («Участок», «Ирония судьбы. Продолжение») - развитие истории резонансных расследований сыщика прокуратуры Олега Брагина (Максим Дрозд) и психолога-криминалиста Вячеслава Широкова (Кирилл Кяро). Именно этот скромный интеллигент и его напарник-бугай в финале первого сезона сериала отловили и довели до смертного приговора маньяка Смихно. Прообразом этого персонажа был Андрей Чикатило, некросадист и каннибал, - дело было в конце 80-х.

Теперь Брагин и Широков дожили до 90-х со всеми прелестями и вывихами этой эпохи - и гонятся за очередным маньяком, преследующим молодых певичек модной группы «Брюлики» (созданной по следам успеха групп «Мираж», «Комбинация» и «Лицей»).

- В этот раз мы сняли этакое роуд-муви, - объясняет Кирилл Кяро. - Путешествие по городам Золотого кольца вместе с героями: Кострома, Ковров и так далее. Наши с Максимом герои сопровождают поп-группу, на участниц которой открыта охота. Их задача - не допустить смертей. Сценарист Алексей Слаповский очень удачно ухватил и описал эпоху: в 80-х ведь тоже были братки, просто движение только зарождалось, а потом ситуация накалялась все больше и больше, выйдя на пик в 90-е. У нас это отлично показано - в некоторых городах власть принадлежит криминальным структурам, и непонятно, где стражи закона, а где бандиты.

- Героя сильно меняет время?

- Разумеется. Именно во втором сезоне мой герой начинает сильно сомневаться в психологическом методе своей работы. Все вокруг указывает на то, что он не прав. Внутри него начинается борьба: продолжать или нет (Широков исповедует дедуктивный метод по типу Холмса, тогда как его напарник Брагин выступает за методы Глеба Жеглова. - Авт.) работать в этом ключе. Он выступает в роли ученого, который в итоге восклицает: «А все-таки она вертится!» Хотя все обстоятельства идут против.

- Очень часто вас зовут играть нетривиальных сыщиков. Вы интересовались темой зарождения темного внутри человека? Почему становятся маньяками?

- Я общался с психиатрами, когда изучал природу маньяков. Как мне объяснили, в первую очередь этот сбой идет от генов и здоровья. К примеру, если человек в детстве с определенным диагнозом, скорее всего, из него получится маньяк. Вспомним Чикатило: он начал творить зверства, будучи взрослым и страдая половой дисфункцией, он сам в этом признавался. Как правило, это интровертный типаж. Хотя есть и социопаты мощного экстравертного типа. Разные случаи бывают. И как раз оружие моего персонажа, как и психиатра, - внимание к деталям, наблюдательность и провокация.

- Отношения вашего героя с напарником складываются ровно? С Максимом Дроздом вы познакомились еще на съемках «Ликвидации» в 2007 году, так что наверняка друг друга легко понимаете.

- Мы - да, герои не совсем. Они, конечно, стали друзьями, но противоречия, безусловно, присутствуют. Потому что раз мой герой сомневается в эффективности своего уникального метода, то герой Максима Дрозда - человек прямой и конкретный - тем более. Настоящими друзьями становятся редко. И они редко уходят, предают. Иногда даже могут не общаться! Но они все равно как семья, понимаете? Я говорю про настоящих друзей. Пару раз в жизни таких можно встретить. Наши персонажи меняются, меняют друг друга, но предать уже никогда не смогут. Мне кажется, тему настоящей мужской дружбы и взаимовыручки нам удалось дотянуть до последней серии.

*Строчка из хита остромодной певицы Монеточки.

«Консультант. Лихие времена». Понедельник - пятница, 21.45, НТВ.