Килограмм уже не тот

20 мая - во Всемирный день метрологии, в праздник, который отмечают вот уже 20 лет с 1999 года - человечество отказалось от последнего остававшегося еще материального эталона. А именно от килограмма — известного всем еще со школьной скамьи цилиндра из сплава иридия и платины. Отныне он музейный экспонат, а не объект, с которым надлежит сравнивать всё весомое. Канет в лету и, казалось бы, незыблемое определение, которое мы заучивали на уроках физики: ««килограмм — это единица измерения массы, равная массе международного прототипа килограмма». Забудьте. Теперь килограмм станут определять через вселенскую константу - постоянную Планка. И при помощи электричества.

Историческое решение «отвязать» килограмм от материального эталона было принято в 2018 году на Генеральной конференции по мерам и весам, которая прошла в Париже. Ему предшествовали долгие раздумья и напряженная работа. И еще год потребовался, чтобы решение вступило в силу. Как в нем записано, «килограмм будет таким, чтобы постоянная Планка составила ровно 6,626069 х 10 в минус 34 степени джоуля на секунду». Почему так? Потому что именно с такой точностью удалось измерь постоянную Планка. Несколько лет назад это сделали американские физики из Национального института стандартов и технологий (The National Institute of Standards and Technology, NIST) посредством установки NIST-4 watt balance - так называемых весов Киббла или ватт-весов, на которых гравитационные силы уравновешиваются электромагнитными. Теперь эти и подобные им приборы будут «отмерять» килограмм. Ученые уверяют, что точность весов потрясающая — та, которая удовлетворяет требованиям времени, а именно необходимости иной раз взвесить объекты размером с молекулы или атом, не завися при этом от чего-то материального.

Самые современные весы Киббла, с помощью которых теперь будут "отмерять" килограммы.

Принципиальная схема работы весов Киббла: магнитное поле, генерируемое током в катушке, создает силу, которая уравновешивает груз.

На повседневную жизнь отказ от эталона никак не повлияет.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Материальный эталон килограмма хранится в Международном бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures ) во французском Севре в глубоком бункере. Представляет собой цилиндр из сплава, в котором 90 процентов платины и 10 процентов иридия. У цилиндра одинаковые высота и диаметр — 39,17 миллиметра. Он был изготовлен в 1889 году.

Так выглядит материальный эталон килограмма. Рядом - дюймовая линейка.

Копии эталона имеют многие страны, включая Россию. Их периодически сравнивают — эталон и копии. И с удивлением замечают, что копии чуть тяжелеют — прибавляют относительно оригинала примерно по 20 микрограммов за 20 лет. Причина феномена неясна. Он смущал. Подобная нестабильность и возникающие погрешности во многом предопределили судьбу драгоценного раритета. «Списав» цилиндр, специалисты продолжат за ним следить, чтобы фиксировать происходящие изменения.