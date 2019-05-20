2019-05-20T18:57:55+03:00
Наука

Килограмм уже не тот

Земляне отказались от эталона веса
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Граммы и килограммы потерли материальную основуГраммы и килограммы потерли материальную основу
Изменить размер текста:

20 мая - во Всемирный день метрологии, в праздник, который отмечают вот уже 20 лет с 1999 года - человечество отказалось от последнего остававшегося еще материального эталона. А именно от килограмма — известного всем еще со школьной скамьи цилиндра из сплава иридия и платины. Отныне он музейный экспонат, а не объект, с которым надлежит сравнивать всё весомое. Канет в лету и, казалось бы, незыблемое определение, которое мы заучивали на уроках физики: ««килограмм — это единица измерения массы, равная массе международного прототипа килограмма». Забудьте. Теперь килограмм станут определять через вселенскую константу - постоянную Планка. И при помощи электричества.

Историческое решение «отвязать» килограмм от материального эталона было принято в 2018 году на Генеральной конференции по мерам и весам, которая прошла в Париже. Ему предшествовали долгие раздумья и напряженная работа. И еще год потребовался, чтобы решение вступило в силу. Как в нем записано, «килограмм будет таким, чтобы постоянная Планка составила ровно 6,626069 х 10 в минус 34 степени джоуля на секунду». Почему так? Потому что именно с такой точностью удалось измерь постоянную Планка. Несколько лет назад это сделали американские физики из Национального института стандартов и технологий (The National Institute of Standards and Technology, NIST) посредством установки NIST-4 watt balance - так называемых весов Киббла или ватт-весов, на которых гравитационные силы уравновешиваются электромагнитными. Теперь эти и подобные им приборы будут «отмерять» килограмм. Ученые уверяют, что точность весов потрясающая — та, которая удовлетворяет требованиям времени, а именно необходимости иной раз взвесить объекты размером с молекулы или атом, не завися при этом от чего-то материального.

Самые современные весы Киббла, с помощью которых теперь будут "отмерять" килограммы.

Самые современные весы Киббла, с помощью которых теперь будут "отмерять" килограммы.

Принципиальная схема работы весов Киббла: магнитное поле, генерируемое током в катушке, создает силу, которая уравновешивает груз.

Принципиальная схема работы весов Киббла: магнитное поле, генерируемое током в катушке, создает силу, которая уравновешивает груз.

На повседневную жизнь отказ от эталона никак не повлияет.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Материальный эталон килограмма хранится в Международном бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures ) во французском Севре в глубоком бункере. Представляет собой цилиндр из сплава, в котором 90 процентов платины и 10 процентов иридия. У цилиндра одинаковые высота и диаметр — 39,17 миллиметра. Он был изготовлен в 1889 году.

Так выглядит материальный эталон килограмма. Рядом - дюймовая линейка.

Так выглядит материальный эталон килограмма. Рядом - дюймовая линейка.

Копии эталона имеют многие страны, включая Россию. Их периодически сравнивают — эталон и копии. И с удивлением замечают, что копии чуть тяжелеют — прибавляют относительно оригинала примерно по 20 микрограммов за 20 лет. Причина феномена неясна. Он смущал. Подобная нестабильность и возникающие погрешности во многом предопределили судьбу драгоценного раритета. «Списав» цилиндр, специалисты продолжат за ним следить, чтобы фиксировать происходящие изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского по Донбассу
Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем
Первый канал отправил приглашение на повторный финал «Голос.Дети» дочери Алсу
Владимир Зеленский за год заработал 9,7 миллионов гривен
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Автоэксперт не поддержал инициативу МВД изымать авто у пьяных водителей
Дело экс-президента Армении приостановили и направили в Конституционный суд республики
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению одобрила запрет вейпов в общественных местах
Премьер-министр Украины сообщил об уходе в отставку
С 2021 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда
На АЗС в подмосковном Серпухове произошел взрыв: погибли три человека
Курс евро снизился до 71,96 рубля
В Сбербанке рассказали о способах защиты от мошенничества через терминалы
Лавров предложил Зеленскому начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех»
Посольство России направит новую ноту в МИД Британии по «делу Скрипалей»
Сотрудник нефтехимической компании умер на юбилее супруги
Жена Владимира Зеленского завела аккаунт в Instagram
В финальной серии "Игры Престолов" обнаружены ляпы
ЦИК Украины: Суд не сможет остановить досрочные выборы после указа о роспуске Рады
Опрос: более четверти россиян сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух
Зеленский подтвердил, что первым указом он распустит Верховную раду
После инаугурации первым среди зарубежных лидеров Зеленский примет президента Грузии
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
МВД РФ предложило законодательно закрепить конфискацию авто у пьяных водителей
Студенты-целевики вернутся в вологодские вузы
В России растет спрос на автомобили с пробегом
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить "газовые" переговоры с РФ