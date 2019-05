Канны-2019: Три ветки для Кена Лоуча

Бразильский конкурсный фильм «Бакурау» (Bacurau) - неудавшаяся попытка кино в стиле кэмп, когда все так плохо и (нарочито) безвкусно, что даже уже хорошо. Это, увы, тот случай, когда все просто плохо. Сюжет об американцах, которые в ближайшем будущем получат лицензию в буквальном смысле стереть с карты мира забытую Богом бразильскую деревушку, давшую название этому фильму, и примутся цинично убивать бразильцев, а те потом с радостью отпилят им головы вытащенными из музея мачете, мог бы, безусловно, иметь место на карте, если бы за него взялся кто-нибудь вроде Тарантино. Но бразильцев Клебера Мендонку Филью и Жулиано Дорнеллеша объединяет с Тарантино только кинематографическая насмотренность - ни его таланта, ни его свободы, ни его (или хоть какого-то) остроумия, ни его харизмы, ни его наглости у них и близко нет. К тому же один из них бывший критик, а это совсем приговор.

По сравнению с этой дурниной (да и без оного) новый фильм выдающегося англичанина, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Кена Лоуча под названием «Извините, мы соскучились» (Sorry We Missed You) - пример не только высоких профессиональных умений строить драматургию, вести рассказ, заставлять думать о важном, но пример спокойной человеческой безупречности. Лоуч, которому в его 82 года не занимать энергии и настоящего, не слюнтявого, не показушного человеколюбия, которому плевать на красивую «картинку» и все остальное, что отвлекает зрителя от истории, обладает каким-то чудесным умением окунать нас в незнакомую обстановку, заставлять сопереживать его самым обычным, непрезентабельным персонажам, погружаться в их такие далекие от нас проблемы, радоваться их каким-то мельчайшим радостям - сегодня это практически начисто забытое умение.

Кадр из нового фильма выдающегося англичанина, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Кена Лоуча «Извините, мы соскучились» (Sorry We Missed You)

Герои нового фильма - шофер почтовой компании, вынужденный согласиться на ее драконовские условия, в надежде улучшит жизнь семьи и купить, наконец, собственное жилье, и его жена, работница социальной службы. Бьются как рыбы об лед, работают по 14 часов в день, он - развозя посылки, она - подтирая зады старухам и отчищая со стен размазанные ими экскременты. Дети, как водится, добавляют проблем: умный сын не понимает, что живущих на грани нервного срыва, доведенных до ручки текущими экономическими условиями родителей не стоит доставать сейчас его подростковым бунтом. Но и его можно понять: пацан не хочет себе такой жизни, но обречен на нее, каким бы талантливым граффити-художником он бы ни был. Фильм Лоуча не брезгует толикой мелодраматизма, чтобы хоть немного утеплить нечеловеческий холод, на который обречен сейчас простой работающий человек, он равно далек как от беспросветки, так и от утешительности.

Нетрудно предположить, что новый фильм мэтра, которого часто прописывают по ведомству «социалистического реализма» (тогда как это просто психологический реализм самой высшей пробы), станет одним из лучших в конкурсе Канн. И можно будет только порадоваться, если настоящий гуманист Лоуч станет первым режиссером в истории фестиваля, кто заработает себе сразу три золотые ветки.

