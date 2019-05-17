2019-05-17T03:09:31+03:00
Звезды

Канны-2019: Три ветки для Кена Лоуча

На фоне всего остального конкурса сияет новый фильм мэтра английской реалистической школы
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
Поделиться:
Кадр из бразильского конкурсного фильма «Бакурау» (Bacura)Кадр из бразильского конкурсного фильма «Бакурау» (Bacura)
Изменить размер текста:

Бразильский конкурсный фильм «Бакурау» (Bacurau) - неудавшаяся попытка кино в стиле кэмп, когда все так плохо и (нарочито) безвкусно, что даже уже хорошо. Это, увы, тот случай, когда все просто плохо. Сюжет об американцах, которые в ближайшем будущем получат лицензию в буквальном смысле стереть с карты мира забытую Богом бразильскую деревушку, давшую название этому фильму, и примутся цинично убивать бразильцев, а те потом с радостью отпилят им головы вытащенными из музея мачете, мог бы, безусловно, иметь место на карте, если бы за него взялся кто-нибудь вроде Тарантино. Но бразильцев Клебера Мендонку Филью и Жулиано Дорнеллеша объединяет с Тарантино только кинематографическая насмотренность - ни его таланта, ни его свободы, ни его (или хоть какого-то) остроумия, ни его харизмы, ни его наглости у них и близко нет. К тому же один из них бывший критик, а это совсем приговор.

По сравнению с этой дурниной (да и без оного) новый фильм выдающегося англичанина, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Кена Лоуча под названием «Извините, мы соскучились» (Sorry We Missed You) - пример не только высоких профессиональных умений строить драматургию, вести рассказ, заставлять думать о важном, но пример спокойной человеческой безупречности. Лоуч, которому в его 82 года не занимать энергии и настоящего, не слюнтявого, не показушного человеколюбия, которому плевать на красивую «картинку» и все остальное, что отвлекает зрителя от истории, обладает каким-то чудесным умением окунать нас в незнакомую обстановку, заставлять сопереживать его самым обычным, непрезентабельным персонажам, погружаться в их такие далекие от нас проблемы, радоваться их каким-то мельчайшим радостям - сегодня это практически начисто забытое умение.

Кадр из нового фильма выдающегося англичанина, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Кена Лоуча «Извините, мы соскучились» (Sorry We Missed You)

Кадр из нового фильма выдающегося англичанина, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви» Кена Лоуча «Извините, мы соскучились» (Sorry We Missed You)

Герои нового фильма - шофер почтовой компании, вынужденный согласиться на ее драконовские условия, в надежде улучшит жизнь семьи и купить, наконец, собственное жилье, и его жена, работница социальной службы. Бьются как рыбы об лед, работают по 14 часов в день, он - развозя посылки, она - подтирая зады старухам и отчищая со стен размазанные ими экскременты. Дети, как водится, добавляют проблем: умный сын не понимает, что живущих на грани нервного срыва, доведенных до ручки текущими экономическими условиями родителей не стоит доставать сейчас его подростковым бунтом. Но и его можно понять: пацан не хочет себе такой жизни, но обречен на нее, каким бы талантливым граффити-художником он бы ни был. Фильм Лоуча не брезгует толикой мелодраматизма, чтобы хоть немного утеплить нечеловеческий холод, на который обречен сейчас простой работающий человек, он равно далек как от беспросветки, так и от утешительности.

Нетрудно предположить, что новый фильм мэтра, которого часто прописывают по ведомству «социалистического реализма» (тогда как это просто психологический реализм самой высшей пробы), станет одним из лучших в конкурсе Канн. И можно будет только порадоваться, если настоящий гуманист Лоуч станет первым режиссером в истории фестиваля, кто заработает себе сразу три золотые ветки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канны-2019: Отверженные Аллахом и людьми

Старт был задан черной комедией Джима Джармуша «Мертвые не умирают» - метафорой надвигающегося апокалипсиса, неизбежного по причине необратимых изменений климата. Теме неразрешимых этнических противоречий, обещающих обернуться полномасштабными войнами, посвящен французский конкурсный фильм с не очень оригинальным названием «Отверженные» (Les misérables) чернокожего дебютанта Ладжа Ли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Каннский фестиваль-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Стас ТЫРКИН

 
Читайте также
Литературная сенсация. Найден утерянный архив поэта Бориса Слуцкого, автора строк "что-то физики в почете, что-то лирики в загоне"
Редактор Бориса Слуцкого, актер и бард Андрей Крамаренко впервые рассказал, как был обнаружен архив поэта и почему литературный мир предпочел забыть о столетнем юбилее Слуцкого
Кола, пшш, шум берез, в моде рэп и менуэты. Абсолютно не прост фестиваль Башмета-мета
А не врут ли нам, когда говорят, что классическую музыку слушают единицы? Наш обозреватель вернулся из Ярославля, где только что завершился фестиваль одного из самых известных музыкантов страны
Новости 24
Мадуро приказал усилить охрану здания бывшего посольства США в Венесуэле
В Калифорнии истребитель F-16 ВВС США врезался в здание
В США умер архитектор Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра
В аэропорту Дубая разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
Чистый отток капитала из России с начала года вырос почти вдвое
Мессенджер Telegram возобновил работу после сбоя
Трамп заработал в прошломгоду более $479 миллионов
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения – 2019»
Венесуэльская оппозиция пообещала «хорошие отношения с Москвой» в случае победы Гуайдо
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении – 2019»
СКР: Следствие в отношении фигуранта дела о смерти актёра Марьянова завершено
Трамп заявил, что хочет изменить закон о мигрантах
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы