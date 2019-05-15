Канны-2019: Отверженные Аллахом и людьми

Старт был задан черной комедией Джима Джармуша «Мертвые не умирают» - метафорой надвигающегося апокалипсиса, неизбежного по причине необратимых изменений климата. Теме неразрешимых этнических противоречий, обещающих обернуться полномасштабными войнами, посвящен французский конкурсный фильм с не очень оригинальным названием «Отверженные» (Les misérables) чернокожего дебютанта Ладжа Ли. Название обусловлено тем, что действие происходит в том же пригороде Парижа, где жили герои романа Виктора Гюго. Нынешние отверженные - это, конечно, понаехавшие во Францию мигранты и их неприкаянные дети. Понаехавшие, конечно, не просто так, а в качестве «ответочки» на колониальную политику метрополии. Едва ли не впервые во французском кино фильм дает картину реальной жизни на парижской окраине, куда редко ступает нога «белого человека», в том числе кинематографиста. Дебютант использует стандартный сценарный ход: новичок-полицейский (а вместе с ним зрители) знакомится с районом, патрулируемым его командой. Действие охватывает всего два дня, но их достаточно, чтобы дорисовать оставшуюся картину. Триггер сюжета: не нужный собственной семье мальчишка по имени Исса (у него есть еще брат Иссака), будущий вор, от нечего делать крадет у циркачей-цыган львенка. Цыгане грозятся перерезать весь район, если львенок не будет найден. Полицейская операция по обезвреживанию воришки заканчивается непредусмотренным насилием и, как следствие, массовым бунтом - как водится, бессмысленным и беспощадным. И хотя автор, явно знающий своих персонажей не понаслышке, в последний момент оставляет слабую надежду на примирение, в нее только хочется верить, но особых оснований для этого нет.

В показанном в «Особом взгляде» «Быке» (Bull) американской независимой Анни Сильверштейн тоже действует несовершеннолетняя правонарушительница, 14-летняя особа из прослойки, называемой в Америке «белый мусор». Мать уже в тюрьме, сама движется в том же направлении. Она совершает набеги на собственность своего соседа, чернокожего участника родео, по голове которого промчался не один табун быков. Но реального столкновения не происходит, потому что режиссерша сводит сюжет к штампам утешительного кино: они такие разные, но одинаково отверженные, и поэтому, конечно, поймут друг друга.

Кадр из фильма "Бык" режиссера Анни Сильверштейн.

Параллельная программа «Неделя критики» открылась марокканским фильмом «Неизвестный святой» (The Unknown Saint) - несмешной комедией положений, напоминающей сразу все «южное» кино, от грузинского до палестинского, но не в лучшем его варианте. Сюжет претендует на остроумие, а его воплощение - на бесстрастный невозмутимый юмор, как у Джармуша или Каурисмяки, до которых дебютанту Ала Еддину Аджему - как его персонажу до клада. Который он сам закопал где-то в пустыне, спасаясь от полиции, а вернувшись на свято место, обнаружил, что оно вовсе не пусто: окрестные жители возвели прямо над его деньгами маленькую мечеть, где якобы покоится и даже кому-то помогает «неизвестный святой». В попытке обделать свои делишки, вор знакомится с рядом местных, застрявших в этой покинутой Аллахом дыре, каждый из которых норовит сделать оттуда ноги. Наверное, во Францию.

«Неизвестный святой» (The Unknown Saint) - несмешная комедия положений родом из Марокко.

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Возможно, ни один жанр в кино не отражает реальность лучше, чем… фильмы о зомби. Об этом говорил и Джордж Ромеро, прародитель этого жанра, чье имя поминается и в мрачной киноманской фантазии Джармуша. «Кому-то покажется это странным, но мои фильмы о зомби отражают реальную жизнь! Они - как мгновенные полароидные снимки с действительности. По моим лентам можно легко проследить, как менялся политический климат в Америке в последние 40 лет», - говорил он мне когда-то в телефонном интервью (подробности).