2019-05-17T10:44:46+03:00
Звезды

Среди музейщиков самый высокий оклад у дочери Гагарина, а среди театралов – у Юрия Соломина

Минкульт вновь опубликовал зарплаты руководителей музее и театров за 2018 год
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Елена Гагарина, дочь первого космонавтаЕлена Гагарина, дочь первого космонавтаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Среди музейщиков традиционно самый высокий среднемесячный оклад - у гендиректора музея Московский Кремль Елены Гагариной, дочери первого космонавта. Елена Юрьевна зарабатывает по 1 млн 186 тыс. рублей ежемесячно.

Средняя зарплата руководителя Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского - 733 тыс. рублей, гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой — 719 тыс. рублей. Что тоже неплохо.

Зарплата директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина — 581 тысяча рублей, а ГМИИ им А. С. Пушкина Марины Лошак - 299 тыс. рэ.

Самым высокооплачиваемым руководителем учреждения культуры стал худрук Санкт-Петербургской академической филармонии народный артист СССР дирижер Юрий Темирканов. Его среднемесячная зарплата в 2018 году - 1 млн 507 тыс. рублей. В прежние годы самым-самым финансово успешным считался его коллега руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев с ежемесячным заработком почти в 13 миллионов рублей. В этом году по данным официальных источников карман Валерия Абисаловича почему-то в разы похудел. Гергиев теперь декларирует 707 тысяч рублей в месяц. Хотя вряд ли кто-то поверит, что его доходы настолько уменьшились.

За ним следует художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин с его ежемесячными 608 тысячами.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач получает 572 тыс. рэ. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин - 551 тысячу рублей в месяц. Худрук Государственного театра наций Евгений Миронов - 476 000 ежемесячно, а худрук Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков — 345 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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