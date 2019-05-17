В Москве мошенник продал приезжему из Казахстана арендованный в прокате Мерседес

Курьезный случай произошел в Москве 15 мая. В полицию обратился 35-летний Еркегали К. с сообщением о том, что неизвестный продал ему Мерседес-Бенц Е200, который оказался арендованным у фирмы проката авто. Мужчина также заявил, что он отдал продавцу, который назвался Расулом, задаток в 900 000 рублей, а тот, естественно, исчез.

Будучи в Казахстане Еркегали увидел заманчивое предложение в одной из групп во «Вконтакте» о продаже Мерседеса. Цена показалась мужчине очень привлекательной, он созвонился с владельцем, который был указан в объявлении, и они договорились о встрече. Через день Еркегали радостный вылетел в Москву. Предвкушая выгодную покупку.

- С мошенником житель Казахстана встретился в аэропорту Шереметьево. Там же был произведен осмотр машины и передан задаток человеку по имени Расул. – Рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. – На машине двое мужчин последовали в отделение ГАИ, чтобы оформить сделку до конца, но на полпути Расул сказал, что ему нужно по делам, а в полиции закончит оформление его брат, на которого и оформлена машина.

Не заподозрив подвоха, покупатель отправился на свежекупленном Мерседесе дальше. Двигаясь по Варшавскому шоссе, машина внезапно заглохла. Как Еркегали рассказал в полиции, его машина просто остановилась сама, он для этого ничего не нажимал. А спустя полчаса подъехал человек, который представился сотрудником прокатной компании «Карпрокат».

Дальнейшие товарно-денежные отношения Еркегали решил вести уже в сопровождении сотрудников полиции Тимирязевского района, куда срочно отправился писать заявление.