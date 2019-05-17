2019-05-17T16:31:38+03:00
Происшествия

В Москве мошенник продал приезжему из Казахстана арендованный в прокате Мерседес

Молодой человек был счастлив всего несколько часов, пока его не остановили и не рассказали, что машина в угоне
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Пострадавший умудрился купить автомобиль Мерседес-Бенц Е200, который оказался арендованным у фирмы проката авто.Пострадавший умудрился купить автомобиль Мерседес-Бенц Е200, который оказался арендованным у фирмы проката авто.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курьезный случай произошел в Москве 15 мая. В полицию обратился 35-летний Еркегали К. с сообщением о том, что неизвестный продал ему Мерседес-Бенц Е200, который оказался арендованным у фирмы проката авто. Мужчина также заявил, что он отдал продавцу, который назвался Расулом, задаток в 900 000 рублей, а тот, естественно, исчез.

Будучи в Казахстане Еркегали увидел заманчивое предложение в одной из групп во «Вконтакте» о продаже Мерседеса. Цена показалась мужчине очень привлекательной, он созвонился с владельцем, который был указан в объявлении, и они договорились о встрече. Через день Еркегали радостный вылетел в Москву. Предвкушая выгодную покупку.

- С мошенником житель Казахстана встретился в аэропорту Шереметьево. Там же был произведен осмотр машины и передан задаток человеку по имени Расул. – Рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. – На машине двое мужчин последовали в отделение ГАИ, чтобы оформить сделку до конца, но на полпути Расул сказал, что ему нужно по делам, а в полиции закончит оформление его брат, на которого и оформлена машина.

Не заподозрив подвоха, покупатель отправился на свежекупленном Мерседесе дальше. Двигаясь по Варшавскому шоссе, машина внезапно заглохла. Как Еркегали рассказал в полиции, его машина просто остановилась сама, он для этого ничего не нажимал. А спустя полчаса подъехал человек, который представился сотрудником прокатной компании «Карпрокат».

Дальнейшие товарно-денежные отношения Еркегали решил вести уже в сопровождении сотрудников полиции Тимирязевского района, куда срочно отправился писать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«На карту прилетело 25 миллионов. Он подумал, что это знак свыше»: 30-летний мужчина обманул банк и попал за решетку
Сейчас Анатолий Игнатьев, осужденный на 5 лет, оспаривает приговор и обратился за помощью к Сергею Семенову, который после истории с Дианой Шурыгиной стал правозащитником в Самаре
Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства
Известный педофил и убийца из Автограда, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в расправе над двумя детьми и двумя женщинами
Новости 24
Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний
Росавиация рассказала о действиях экипажа во время катастрофы SSJ-100
Актер Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Адвокаты сестер Хачатурян будут просить о прекращении уголовного дела в отношении девушек
В ФРГ надеются, что Россия поможет сохранению иранской ядерной сделки
Главы МИД Польши и России обсудили доступ к обломкам президентского самолета Ту-154М
Меркель рассчитывает встретиться с Зеленским в скором времени
Уроженца Северной Осетии арестовали за перечисление 50 млн ИГ*
НАТО допустило ошибку при авиаударе в Афганистане: 17 полицейских погибли
В Росгвардии заявили, что санкции США против «Терека» не повлияют на его эффективность
Виталий Мутко предрек снижение ипотечных ставок
Российские туристы предпочитают традиционные сувениры еде и алкоголю
Глава ДНР: говорить о раскрытии убийства Захарченко преждевременно
Секретарь Совбеза Украины Турчинов планирует уход в отставку
Польские спецслужбы задержали планировавшего теракт мужчину
Украинский политолог объяснил заинтересованность Зеленского в роспуске Верховной Рады
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку