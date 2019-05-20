2019-05-20T14:39:25+03:00
Пресс-релизы

Радио «Комсомольская правда» и представители власти обсудили, что должен знать сегодня современный пенсионер

17 мая 2019 года в отеле Мариотт Гранд состоялся круглый стол, который проводит Радио «Комсомольская правда» в рамках постоянного проекта «Деловые пятницы»
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17 мая 2019 года в отеле Мариотт Гранд состоялся круглый стол, который проводит Радио «Комсомольская правда» в рамках постоянного проекта «Деловые пятницы»17 мая 2019 года в отеле Мариотт Гранд состоялся круглый стол, который проводит Радио «Комсомольская правда» в рамках постоянного проекта «Деловые пятницы»
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На этот раз тема дискуссии стала: «Что должен знать сегодня современный пенсионер - или специально разработанные программы и услуги»

Участниками круглого стола стали представители органов власти, общественных организаций, а также нескольких десятков самих пенсионеров. Современный пенсионер - это активный участник нашего общества и важно формировать его финансовую, развлекательную, спортивную и компьютерную грамотность.

Людмила Пискунова, Заместитель Председателя Союза пенсионеров России

Людмила Пискунова, Заместитель Председателя Союза пенсионеров России

Людмила Пискунова, Заместитель Председателя Союза пенсионеров России отметила, что союзу пенсионеров России в этом году исполняется 25 лет. Основной задачей союза является – активное долголетие, которую организация реализует уже более 10 лет. Одной из векторов реализации программы стало создание университетов пожилого человека в регионах России с целью ликвидации компьютерной безграмотности, поддержки здоровья через спортивные мероприятия, а также досуговые клубы. Ранее данная работа с пенсионерами не проводилась, а сегодня уже более 80 регионов стали активно участвовать в данной программе.

Наталья Сидорова, Управляющий Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Наталья Сидорова, Управляющий Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Наталья Сидорова, Управляющий Государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ рассказала пенсионерам, что вступил в силу федеральный закон, по которому люди предпенсионного возраста и работающие пенсионеры имеют право на санаторно-курортное лечение с 2019 года и призвала работодателей активно взаимодействовать по данному вопросу с ведомством.

Евгений Турчак - Начальник департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России

Евгений Турчак - Начальник департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России

Евгений Турчак - Начальник Департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России напомнил, что ведомство оказывает порядка 26 услуг, которые в свою очередь распадаются на 130 подуслуг. На данный момент все они оказываются трем методами: клиентские службы, сайт государственных услуг, сайт Пенсионного фонда России (через личный кабинет застрахованного лица). На данный момент организация активно продвигает приложение мобильных средств, поскольку в год происходит около 500 -600 тысяч скачиваний мобильного приложения, что говорит о том, что достаточно большое количество пенсионеров пользуется этим. Также Пенсионный фонд России ведет работу по регистрации граждан на портале государственных услуг. За прошлый год было зарегистрировано более 5 млн. человек, тем самым можно сказать, что ПФР - та точка, через которую люди пенсионного возраста могут начать общение с государством.

Алексей Охорзин - Директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка

Алексей Охорзин - Директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка

«Каждый пятый пенсионер готов пользоваться дистанционными сервисами и продуктами банков, - об этом рассказал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка. Так, в Московском кредитном банке на сегодняшний день без посещения офиса можно оформить вклад, накопительный счет и заказать дебетовую карту. Кроме этого, через интернет банк «МКБ онлайн» можно подать предварительную заявку на кредит наличными до 3 млн. рублей без залога и поручительства».

Татьяна Брюхина - начальник управления развития карточного бизнеса Московского кредитного банка

Татьяна Брюхина - начальник управления развития карточного бизнеса Московского кредитного банка

«Для удобства пенсионеров доступен сервис по подключению автоматических платежей в пользу жилищно-коммунальных хозяйств, который позволяет минимизировать риски при вводе реквизитов и избавляет от необходимости посещать офис на регулярной основе. Этот сервис можно подключить за одно посещение отделения, либо в «МКБ онлайн» самостоятельно», - рассказала Татьяна Брюхина - начальник управления развития карточного бизнеса Московского кредитного банка.

Целевыми продуктами пенсионеров в Московском кредитном банке являются карта «Мудрость» и вклад «Гранд». На текущий момент этими продуктами и пользуется почти 90 тысяч клиентов-пенсионеров.

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда».

Напоминаем, круглый стол состоялся в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ». Слушайте Радио «Комсомольская правда», на волне 97,2 FM.

Современный пенсионер - это активный участник нашего общества и важно формировать его финансовую, развлекательную, спортивную и компьютерную грамотность!

Современный пенсионер - это активный участник нашего общества и важно формировать его финансовую, развлекательную, спортивную и компьютерную грамотность!

ИСТОЧНИК KP.RU

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