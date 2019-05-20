«Естественная потребность современного человека – делать добро»

Миллион рублей на добрые дела - именно столько разделят между собой авторы самых интересных волонтерских проектов, участвующих в KFC Battle: волонтерство.

Напомним, что этот проект направлен на поддержку развития талантливых молодых людей в самых разных сферах. В этом году участники показывают себя в 10 популярнейших направлениях современной культуры и спорта - от рэпа до стритбола, от блога до киберспорта.

В эти выходные в Саратове стартовал этап больших городских фестивалей спорта и музыки KFC BATTLE FEST. Здесь мы поговорили с PR-директором KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ириной Гущиной: о социально ответственном бизнесе, волонтерстве и потребности творить добрые дела.

PR-директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина Фото: пресс-служба KFC BATTLE

- “Волонтерство” среди направлений KFC Battle появилось в Год Добровольца, в 2018-ом. В России Год Добровольца завершился, но “волонтерство” среди ваших направлений осталось. Добровольчество - это действительно тренд среди современной российской молодежи?

- Для KFC волонтерство - это долгосрочная история. Еще в 2013 году мы основали Корпоративную лигу волонтеров. Мы видели, что наши сотрудники по собственной инициативе занимаются самыми разными проектами - кто-то помогает животным, кто-то проводит субботники, кто-то навещает детские дома. Поэтому когда 2018 год был объявлен в России Годом волонтера, для нас логичным и правильным шагом было поддержать его, и мы ввели новый батл.

Волонтерство – это не просто мода. В обществе действительно есть на него запрос, есть потребность в добрых дела - поэтому мы решили продолжать. В прошлом году нам пришло порядка 300 заявок на волонтерские проекты со всей страны. Мы увидели, что люди горят идеями, они действительно хотят развивать свои проекты, для них это очень важно. И гранты на дальнейшее развитие волонтерских инициатив, которые мы даем победителям, помогут в этом.

В этом году региональные финалы KFC BATTLE FEST принимают новые города Фото: пресс-служба KFC BATTLE

- Какие направления волонтерства больше всего интересны участникам KFC Battle?

- Я бы, пожалуй, выделила три основные группы заявок – по опыту прошлого года. Во-первых, помощь людям - пожилым, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям. Именно в этом направлении мы получаем больше всего проектов. Второе направление - помощь животным. Например, одним из победителей прошлого года стал проект “Не просто кошки”. Жительницы Перми, его авторы, возят кошек из приюта к пожилым людям в дома престарелых, инвалидам, детям-сиротам, чтобы те могли их погладить, поиграть. С одной стороны, они помогают животным, устраивают их судьбу (например, организуют фотовыставки с животными из приютов), а с другой - поддерживают одиноких людей, у которых в жизни не так много радостей.

Перед фестивалем в Саратове прошла пресс-конференция Фото: пресс-служба KFC BATTLE

Есть еще одно перспективное направление - развитие инфраструктуры волонтерства. В прошлом году самый большой грант у нас получил Денис Гараев из Сызрани, который помогает другим волонтерам расширить свою деятельность, найти единомышленников, привлечь в свои ряды новых ребят. Он выстраивает всю инфраструктуру добровольчества в своем городе: проводит тренинги, обучает, поддерживает.

В этом году участники KFC BATTLE соревнуются в 10 популярнейших направлениях современной культуры и спорта Фото: пресс-служба KFC BATTLE

- Но и сам по себе KFC Battle можно рассматривать в рамках социальной ответственности бизнеса: ведь он направлен, в первую очередь, на поддержку, развитие потенциала молодых людей. А зачем это нужно компании?

- Любой успешный социальный проект, который реализует компания, должен находиться на стыке интересов бизнеса и общества. Если проект служит только интересам общества - он не будет долгосрочным, устойчивым. Компания, скорее всего, его скоро прекратит. А если проект объединяет интересы и бизнеса, и общества, то компания с большой долей вероятности будет и дальше в него инвестировать.

Кроме того, компания в ходе своей работы накапливает экспертные знания, понимание своей аудитории. И эту ценную информацию она может привнести в свои х социальные программы, сделав их действительно эффективными.

Популярный блогер Мари Сенн пообщалась с поклонниками на KFC BATTLE FEST в Саратове Фото: пресс-служба KFC BATTLE

Почему нам важен KFC Battle? Основная наша аудитория в России, 52%, - это молодежь. За годы работы мы ее очень хорошо изучили. Мы совершенно точно знаем, что нужно молодым людям, что их волнует. И было бы неправильно не использовать эти знания в большом и полезном для всех проекте. Так, мы обнаружили, что для современного молодого человека остро стоит проблема самоидентификации: молодежь сомневается, куда идти, чем заниматься, не знает, как добиться успеха - на решение этих задач и направлен KFC Battle. Это проект, который с одной стороны, безусловно, помогает молодежи - дает шанс на успех, путевку в жизнь, формирует важные для любого человека качества – ориентацию на достижения, готовность соревноваться и побеждать, стремление развиваться. А с другой - работает на нас, потому что повышает лояльность молодой аудитории к бренду KFC.

KFC BATTLE дает шанс талантливым молодым ребятам реализовать себя в любимом деле Фото: пресс-служба KFC BATTLE

- Скептики говорят, что бизнес, общество не должны брать на себя работу государства. Что вы можете им ответить? И каким вы видите будущее социально ответственного бизнеса в России?

- Мне кажется, это неверное утверждение. Каждый ответственный человек, занимающий активную жизненную позицию, должен пытаться сделать мир лучше. Кто-то может сделать много, кто-то чуть меньше, а объединив силы, вместе, мы можем еще больше. Делать добро – естественная потребность современного человека.

KFC BATTLE FEST собрал тысячи активных и талантливых молодых людей не только из Саратова, но и всего Поволжья Фото: пресс-служба KFC BATTLE

Что касается социальной ответственности бизнеса, то это становится все более и более актуальным трендом и в России, и в мире. По данным одного из опросов ВЦИОМ, в 2008 году 12% россиян ожидали от бизнеса участия в решении социальных проблем. Через 10 лет эта цифра выросла уже до 36%. Это отчетливый тренд - люди ждут, что бизнес будет способствовать позитивным социальным изменениям. При этом повышается и личная социальная ответственность. Мы видим это и в России, и на Западе. Взять, например, Калифорнию, где много молодежи, много молодых технологичных компаний. Для их сотрудников один из главных вопросов: что я могу сделать, чтобы жизнь моего локального сообщества стала лучше? Это и раздельный сбор мусора, и переход на более экологичные виды упаковки, и отказ от личного автомобиля в пользу сервисов совместных поездок, UberPool, к примеру.

Сознание современного человека так устроено, что ему нужно делать что-то хорошее. И в этом смысле, KFC Battle помогает молодым людям реализовать себя и помогает его участникам-волонтерам помогать другим.

Я думаю, социальное движение будет продолжит активно развиваться расширятьсяочень активно, ведь чем более больше развитое развивается у нас общество, тем выше потребность и больше возможностей делать добро.