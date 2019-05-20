Москвичи смогут купить парковочные места на торгах

Столичные власти объявили прием заявок на участие в торгах по продаже машиномест общей площадью 10 635,5 квадратных метров. Все они сейчас принадлежат городу. В мае - июле этого года желающие могут купить их и оформить в собственность.

- На торги выставлены 760 мест для хранения автомобилей, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Машиноместа находятся в подземных паркингах жилых домов, а также в отдельно стоящих крытых паркингах. Средняя цена квадратного метра машиноместа в центре - порядка 100 тысяч рублей, в остальных округах - 44 тысячи рублей.

По его словам, площадь боксов - от 5,5 до 64,5 квадратных метров, то есть как для одной машины, так и для семейной стоянки на два авто. Место можно выбрать в районах - Богородское и Гольяново (Восточный округ), Замоскворечье и Хамовники (Центральный округ), Черемушки (Юго-Западный округ), Чертаново Центральное (Южный округ), Хорошевский (Северный округ), Куркино и Хорошево-Мневники (Северо-Западный округ).

Например, в Черемушках на Перекопской улице под жилым домом продается машиноместо площадью 20,1 «квадрат». Стартовая цена - более 940 тысяч рублей. На этом паркинге есть электричество, мойка, шиномонтаж, охрана, лифт. Подать заявку на участие в торгах можно на инвестиционном портале Москвы - investmoscow.ru/tenders/.