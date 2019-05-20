Эксперты о ситуации на мировом нефтяном рынке: «Если будем продолжать душить отрасль налогами — проиграем»

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

В эфире телеканала Россия 24 эксперты обсудили положение дел в нефтяной отрасли. Говорили о наболевшем.

- Если раньше можно было спокойно качать нефть, продавать сырье и ни о чем не волноваться, то сейчас это становится невозможно. Все уходят в более сложные и доходные производства: нефтехимию, нефтепереработку, газохимию, - говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Конкуренция на рынке растет.

- Сформировалась четкая тройка лидеров: США, Россия и Саудовская Аравия. При этом именно Штаты выходят на первое место. Сказываются меры поддержки нефтяных компаний от администрации Трампа, - считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Мощный эффект для американских компаний дало снижение налога на прибыль. Так, Exxon благодаря этой мере получил в прошлом году 5,9 миллиарда долларов, Chevron — 3,2 миллиарда.

- Аналогичные меры поддержки есть и в Саудовской Аравии. В России же налоговая нагрузка на нефтяников, наоборот, остается высокой, - отметил Суверов.

Эксперты уверены, что и нашей стране нужно пойти по тому же пути.

- США и Саудовская Аравия пользуются тем, что они довольно сильные игроки, и дают своим компаниям максимум преференций. Это уже крайние формы протекционизма, полное наплевательство на правила ВТО и нормы поведения на рынке, - подчеркнул директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Если мы будем продолжать душить нефтяную отрасль налогами, просто проиграем этот рынок.

Одним из примеров чрезмерного фискального давления на нефтехимию ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев назвал проект строительства ВНХК на Дальнем Востоке страны, который планировала реализовать "Роснефть".

Восточная нефтехимическая компания — это долгосрочный стратегический проект, считает эксперт. Его экономическая целесообразность в нынешних фискальных условиях проблематична. Нужны особые налоговые условия. Если говорить о прибыли на вложенный капитал, проекты в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке приносят 20-25%. Восточная компания 10-15 % должна была принести, но после того безобразия, которое учинило наше правительство с налогами, оказалось, что никакой вариант реализации ВНХК не прибылен, - считает Танкаев.

ВЫИГРЫШНАЯ СТРАТЕГИЯ

Но одними только экономическими мерами влияние властей на нефтяную отрасль не ограничивается. В ход идут политические рычаги.

- Почему американские компании обожают Трампа? Потому что он действует в их интересах. Он глобальный лоббист, - подчеркнул Мухин. - А у нас финансовые ведомства ведут весьма противоречивую работу. Рынок нормально развивается, когда есть четкие правила игры, которые можно спрогнозировать. Но когда правила все время меняются, когда временные фискальные нормы вдруг становятся постоянными, о каком развитии можно говорить? А тем более, о глобальной конкуренции?

При этом даже в такой ситуации российские нефтяные компании находят стратегии, которые позволяют добиваться успеха.

- Мы организуем альянсы с потребителями, причем пускаем их очень близко в свою нефтедобычу, - рассказал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. - В результате получаются цепочки, каждый участник которых имеет дополнительную прибыль. Тут уже Саудовская Аравия конкурировать не может. Хотя она пыталась перекупить завод в Вадинаре (Индия), который приобрела «Роснефть». Но наши предложили 49 процентов акций добывающих компаний.

ДАЛЕКО ЛИ ДО ДЕФИЦИТА?

Ситуация на внутреннем рынке вызывает у экспертов беспокойство. Напомним, власти осуществили так называемый налоговый маневр: снизили до нуля экспортные пошлины на нефть, но одновременно увеличили налог на добычу полезных ископаемых.

- Смысл его в том, чтобы в России было невыгодно производить бензин, а было выгодно сырую нефть отдавать на Запад. Чтобы оттуда производили бензин и нам его сюда продавали, - считает Михаил Делягин.

Эксперты посетовали, что цена топлива на внутреннем рынке стремительно приближается к мировым показателям.

- Потому что в цене бензина три четверти — это налоги, - подчеркнул Делягин. - Причем кроме повышения общего налогового бремени государство дезорганизует отрасль через постоянные изменения в налоговых правилах. А как по-другому воспринимать 50 поправок в Налоговый кодекс за прошлый год?!

В такой ситуации нефтепереработка становится невыгодной. Крупные компании вынуждены финансировать ее за счет прибыли. А независимые заводы работать практически не могут.

- 31 октября 2018 были зафиксированы цены на бензин, а с 1 января в полтора раза увеличилась нагрузка на нефтепереработку, - напомнил Рустам Танкаев. - Эти факторы сделали все нефтеперерабатывающие заводы страны нерентабельными. Все 37 крупных и 22 мелких завода стали убыточными.

Доходит до парадоксов. Продавая литр бензина, нефтяная компания не зарабатывает, а теряет шесть рублей. Причем ситуация с убыточностью заводов может привести к дефициту топлива. Ведь бесконечно так длиться не может: запас прочности иссякнет, и производства просто начнут закрываться. А там уже и до очередей на заправках недалеко.