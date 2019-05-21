Швеция - Россия 21 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

И вот настал день финального поединка сборной России на чемпионате мира 2019 в группе. Наш соперник - чемпионы мира прошлого года шведы. Они - не так грозны как год назад, мы - мощнее, чем год назад. Россияне выиграли шесть матчей из шести, а шведы же уступили 2:5 команде Чехии, которую наши обыграли 3:0 в группе. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Швеция - Россия 21 мая 2019.

Статистика личных встреч Швеция - Россия 21 мая 2019 года

Эти команды играли между собой 22 раза - 7 побед в основное время у Швеции, 1 раз была ничья, 1 раз побеждали шведы в овертайме, 1 раз побеждали наши в овертайме, 1 раз россияне побеждали по буллитам. Ну а остальные 11 поединков выиграла команда России.

Прогнозы на матч Швеция - Россия 21 мая 2019 года

Сборная России, по мнению букмекеров, явный фаворит матча Швеция - Россия на ЧМ-2019 по хоккею.

Трансляция матча Швеция - Россия 21 мая 2019 года

Трансляция матча Швейцария - Россия 21 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 21:15 по московскому времени.