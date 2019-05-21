Вот будет лето, поедем на дачу

Каждое лето население Подмосковья вырастает в 2 - 3 раза. Такие цифры дают операторы мобильной связи, фиксирующие увеличение числа телефонов, которые на двое-трое суток (выходные) перемещаются из столицы за МКАД (см. «Тем временем в Москве»).

Какая-то часть дачников переезжает за город на весь теплый сезон. С мая по сентябрь. Многие, кстати, собственных домов и коттеджей не имеют. И каждое лето арендуют чужие. Традиционная еще с дореволюционных времен картина - семья с детьми снимает на 3 - 4 месяца домик на природе, где нет городской суеты и воздух чище, где в лесу можно погулять, у речки посидеть. Папа чаще всего по будням мотается на работу в Москву.

И в агентствах недвижимости за последние годы не отмечают снижения спроса на такую сезонную аренду.

Поиск подходящих вариантов может вестись по самым разным направлениям - через риэлторов, через знакомых, либо с выездом в интересные по своему географическому положению поселки и опросом местного населения (на первый план выходят наличие леса или водоема с пляжем, продуктовых магазинов неподалеку, а также железнодорожной станции).

ПОДЕШЕВЛЕ

ДОМ С ХОЗЯИНОМ В ПРИДАЧУ

Самый простой вариант поиска - через бесплатные сайты объявлений вроде Авито.

Вбиваю: «Сниму дачу, дом в Московской области. На лето». Выпадает больше 300 вариантов. Цены на любой карман и размах.

Вот, например, дом на окраине Подольска. 30 тысяч рублей в месяц (плюс минус нижний порог цен для летней загородной аренды). В описании подкупает, что за эти деньги - целых 5 комнат! Но когда начинаешь разглядывать фото и подробности, все становится на свои места. Эти самые 5 комнат каким-то образом умещаются на площади 50 квадратных метров! По фоткам все понятно - комнатки совсем крохотные, разложенный диван тут же съедает всю ширину. Мебель из серии «бабушкин сервант». Разглядываешь на снимках хозяйскую кровать и даже слышишь, как она скрипит от старости… Да и участок - всего 5 соток. Совсем скромный дворик. Зато недорого.

А вот такая же цена за такой же по габаритам дом в Балашихе. Но там и комнаты пообъемнее, и ремонт посолиднее, и участок в два раза больше. Звоню. И тут оказывается, что хозяин живет в другом доме на том же участке.

- Если хотите, я вам за отдельную плату буду яички свежие каждый день приносить, и молочко от моей коровы, - несется в трубку бодрый мужской голос. - И банька у меня есть!

Ну уж нет. Жить с хозяином - тот еще вариант…

ПОДОРОЖЕ

СЕЗОННЫЕ НАКРУТКИ

Натыкаюсь на красоту: дом небольшой, 60 квадратов, но в комнатах такой прекрасный интерьер в скандинавском стиле - отделка деревом, выкрашенным в белый цвет, окна в пол, чудо-вид на участок, засаженный хвойными деревьями. И всего 20 километров от Московской кольцевой по Каширскому шоссе. Цена вопроса - 50 тысяч рублей в месяц. Разговариваю по телефону с хозяйкой. Так, мол, и так, нужен дом, чтобы заселиться в конце мая и выехать в начале сентября.

- А, ну тогда цена совсем другая, - говорит женщина. - Если на лето, то 75 тысяч в месяц. И еще отдельно оплачиваете свет, интернет.

- А почему ценник так резко скачет?

- Если бы вы сразу на год снимали - это одно. А где я потом осенью квартирантов искать буду? - бурчит хозяйка. - А у вас дети есть?

- Ну да.

- Хм. Тогда мне нужно подумать. Дети же нам ремонт могут испортить. Наверное, цена будет повыше, если вы с детьми…

С такими собственниками потом хлопот не оберешься. Дойдет до того, что будут еще каждый месяц приезжать с проверками.

Хотя в объявлениях полно вариантов, где сразу прописано: «можно с детьми, можно с животными».

ЦАРСКИЕ ХОРОМЫ

КИНОТЕАТР, БАССЕЙН, ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ШУБ

А вот деревянный сруб в 200 квадратных метров с дизайнерским ремонтом на участке, с глухим трехметровым забором в окрестностях Домодедова - 120 тысяч в месяц (такая же сумма остается в залоге у хозяина). За те же деньги - 180-метровый таунхаус в Солнечногорске. За 150 тысяч - кирпичный дом (245 кв. м) под Наро-Фоминском. Есть и совсем удивительные варианты. По 500 тысяч рублей, по 700. Трехэтажные особняки с собственными кинотеатрами, бассейнами, хранилищами для шуб, ландшафтным дизайном на участке.

- На самом деле спрос именно на летнюю аренду на такие предложения минимален, - сообщили мне в агентстве недвижимости, которое специализируется именно на элитке. - Такие варианты ищут своих арендаторов годами. Редко когда хозяева согласны подписать договор только на три летних месяца. Обычно рассматриваются варианты от года и выше.

КСТАТИ

А съемщики - кто?

- Основная категория арендаторов дач на лето - семьи с детьми, - говорит наш эксперт. - Это неработающие мамы или бабушки с дедушками, которые вывозят внуков на воздух.

КОММЕНТАРИЙ РИЭЛТОРА

Максимум за минимум денег

- И в городе, и за городом тенденция последних лет - арендатор хочет получить как можно более наполненное предложение за минимальные деньги, - говорит управляющий директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова. - Конечно, дешево снять качественное жилье не получится. Так, стоимость приличного варианта в Подмосковье и даже в соседних областях (Тверская, Тульская, Калужская, Ярославская, Рязанская. - Авт.) начинается от 60 тысяч рублей в месяц. Причем цена даже не всегда зависит от расстояния до Москвы. Например, именно в эту сумму обойдется аренда схожих коттеджей около 100 - 150 кв. метров с оборудованным санузлом, септиком, водопроводом или водой из собственной скважины, отоплением в виде твердотопливного или газового котла. Но один из домов находится в 30 км по Новорязанскому шоссе, а другой - в районе Дубны (130 километров от МКАД. - Авт.).

Западное направление - Новорижское, Минское, Рублевское шоссе - традиционно считается самым дорогим по части аренды загородных домов. Места здесь престижные.

- Однако запад в последнее время начинает сдавать позиции, - продолжает Жукова. - Это вопрос цены предложений и реального качества услуг. Причина проста: дома, построенные 10 - 15 лет назад, с тех пор за редким исключением не ремонтировались. Содержание и ремонт загородного дома - удовольствие очень недешевое, а финансовые условия с тех пор мало у кого улучшились. Словом, амортизация существенная, но владельцы не хотят этого понимать и продолжают слишком высоко оценивать свои домовладения. При этом такие дома уже не отвечают современным требованиям высоких ценовых сегментов.

Тем временем в Москве

Конечно, столица летом пустеет, но не настолько, чтобы немногочисленные счастливчики могли бродить по улицам, музеям и магазинам с полным ощущением: мы захватили город!

Большинство дачников перемещаются из столицы на выходные. В пятницу вечером все выездные шоссе забиты машинами уезжающих за город москвичей. В электричках примерно такой же аншлаг. В воскресенье - обратная миграция.

И, конечно, летом отсутствие отпускников компенсируется теми же отпускниками только из других регионов, дети приезжают на каникулы, с каждым годом все больше иностранных туристов. Для их привлечения Москва в последние годы делает очень много: это и многочисленные фестивали, и спортивные мероприятия, и городское благоустройство.