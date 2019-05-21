Бермудский треугольник: геофизики объяснили откуда он взялся

Ученые из разных стран, в большую группу которых входил и наш соотечественник Александр Соболев из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), определили откуда взялась порода, образовавшая Бермудские острова. Ведомые Эстебаном Газелем (Esteban Gazel) из Корнеллского университета (Department of Earth and Atmospheric Sciences, Cornell University), они самым подробным образом изучили керны, которые еще в 1972 году были извлечены из скважины, проделанной в потухшем вулкане одного из Бермудских островов. Нашли изотопы, микроэлементы и следы воды, характерные, как теперь известно, для глубинных слоев Земли — тех, которые находятся в 400-650 километрах от поверхности. Оттуда — из так называемой переходной зоны, разделяющей верхнюю и нижнюю мантии, поднялась расплавленная порода, излилась из возникших вулканов лавой и образовала, в итоге, Бермудские острова. Случилось это примерно 30 миллионов лет назад. Подробно о самом процессе и его последствиях - в научном журнале Nature, коротко — на портале Science Alert.

Глубина, с которой «всплыли» Бермудские острова, удивила исследователей. Ведь прежде считалось, что на поверхность из подобной бездны ничего подняться не может. Максимум откуда - из верхней мантии, которая располагается гораздо выше. Она, к примеру, «вытолкнула» Гавайские острова, отгрузив лаву с глубины 200 километров.

Расплавленная порода, образовавшая Бермудские острова, поднялась с невероятной глубины.

Сейчас ученые пытаются разобраться, какие механизмы привели к формированию мощных восходящих потоков из переходной зоны, прикидывают, могут ли подобные возмущения повториться. Со всеми, как говорится, вытекающими катастрофическими последствиями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шестиугольные облака и воздушные бомбы

Не исключено, что с происхождением Бермудских островов связаны загадочные явления, которые происходят в пресловутом Бермудском треугольнике, ими образованном. Там, к примеру, замечены шестигранные облака. Их увидел на фото из космоса Стив Миллер (Dr Steve Miller) из Университета Колорадо (Colorado State University) - метеоролог, специализирующийся на анализе спутниковых снимков (satellite meteorologist). Радарные измерения показали, что скорость ветра под шестигранниками достигает 280 километров час. Он дует порывами - иногда обрушивается сверху вниз эдакими воздушными бомбами, вздымает волны высотой в 15 метров, которые, накладываясь друг на дружку, могут взметнуться и выше.

Шестигранные облака над Бермудскиим треугольником.

Шестригранные облака крупнее.

Откуда берутся шестигранные облака, не известно. Но по мнению Стива, они, появившись внезапно, и топят корабли. А попадет под удар воздушной бомбы самолет - и его утопят, бросив резко вниз. Кто знает, вдруг именно с этим феноменом связаны загадочные исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. А сам он — феномен — спровоцирован некими процессами в недрах.

Внезапная газировка

Ближе к вулканической природе газовые гипотезы. Австралийские океанографы - профессор Джозеф Монаган и его коллега Дэвид Мэй из университета Монаша в Мельбурне - предположили, что скопившиеся на океанском дне гидраты метана могут высвобождаться, образовывать гигантские пузыри, которые, расширяясь, поднимаются на поверхность.

Ученые смоделировали процесс на компьютере. И продемонстрировали: любой корабль, попавший в метановый пузырь, может мгновенно потерять плавучесть и скрыться в пучине. Пузырь, поднимаясь выше - в атмосферу, способен и самолет сбить.

Экспериментируя, Монаган и Мэй топили модели кораблей в бассейне. Те шли на дно, попадая в пузыри.

Пузыри-убийцы: могут топить корабли в Бермудском треугольнике.

По альтернативной версии, некий газ вырывается со дна мелкими пузырьками. И создает у поверхности внушительное пятно «газировки», которая обладает меньшей выталкивающей силой, чем вода без пузырьков. А итог, как с большим пузырем: корабль теряет плавучесть и тонет.