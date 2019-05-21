Биатлонисты сборной Швейцарии, представляя состав на следующий сезон, разделись догола в горах

Сборная Швейцарии по биатлону начала подготовку к следующему сезону, выйдя из отпуска. И во время одной из тренировок, которая прошла в горах Греции, решились на откровенную фотосессию. Таким образом они представили состав команды на следующий сезон.

Биатлонисты в последнее время проводят сборы и в официальном Инстаграме Бенджамина Вегера появился весьма фривольный кадр мужской сборной:

benjamin.weger Ladies and gentlemen, please let me introduce the men s @swissbiathlon team 2019/20 #cyclingbabes #cyclinglife #biathlonlife #gunsout #landscape #avratours

- Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии сезона-2019/20, - подписал Вегер снимок с обнаженными швейцарскими биатлонистами.

В прошедшем сезоне лучшим биатлонистом сборной Швейцарии стал Вегер, который занял 14-е место в мужском общем зачете. А Лена Хекки стала 26-й в женском зачете. В командном зачете как мужская, так и женская команда, заняли девятую позицию.