Посол Венесуэлы: Наши дети умирают от рака, потому что западные банки заморозили деньги на их лечение

Как рассказал на пресс-конференции посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, настоящая причина тяжелейшей гуманитарной ситуации в его стране — американские санкции, из-за которых Каракас не может купить дефицитное сырьё и товары, включая лекарства для умирающих детей:

— США заблокировали в международных банках деньги, принадлежащие венесуэльскому народу, в размере $5,47 млрд. На них мы могли бы купить сырьё, лекарства, насущную продукцию. При этом Вашингтон говорит о «необходимости гуманитарной помощи» для Венесуэлы. Так почему бы просто не вернуть похищенные у нас деньги? Но настоящая цель США — свергнуть конституционного президента республики — Николаса Мадуро, — утверждает дипломат.

По его словам, «Ново Банко» (Португалия) и Банк Англии с подачи Вашингтона заморозили свои венесуэльские счета на сумму 1,547 и 1,232 млрд долларов соответственно.

— У нас есть программа помощи детям, больным раком, мы лечим их в Европе по передовым технологиям. 23 ребёнка получали терапию на деньги, размещённые в «Ново Банко». Но теперь они заморожены, программу сложно продолжить, и с тех пор три ребёнка погибли, — подчёркивает посол Фариа Тортоса.

Также дипломат затронул и другие вопросы. Цитируем главное:

О Путине

То, что делает Путин — это храбрые, отважные действия. В качестве президента великой страны он делает всё, чтобы предотвратить возможные негативные последствия, если США продолжат попытки свергнуть легитимного президента Николаса Мадуро.

О причинах аварии на крупнейшей венесуэльской ГЭС «Эль-Гури»

Это была кибератака: внутри системы разместили вирус. Вся система ГЭС состоит из 20 турбин. Кто разбирается в этом, тот понимает, что испортиться они все сразу не могут. Произошёл саботаж на центральном диспетчерском пункта. Затем имел место второй акт диверсии: стреляли в трансформатор (важное звено для распределения энергии). Но наши инженеры успешно сражаются с трудностями, хотя они ещё остаются.

В отличие от США, мы видим в России друга, с которым можно сотрудничать на равных.

О Гуайдо

В венесуэльской оппозиции есть люди, которые действуют разумно, и понимают тяжёлые последствия из-за возможного военного вторжения США. Поэтому мы стремимся к диалогу [с оппозицией]. Но Хуан Гуайдо [лидер оппозиции — ред.] на самом деле не знает, что происходит в стране: он лишь получает инструкции и делает, что говорят.

О российских экономистах в Венесуэле

Россия предоставила нам команду экономистов высокого уровня, они приезжали к нам, разработали рекомендации, которые сейчас нами реализуются. В то же время из-за специфичности ситуации в Венесуэлы не все «обычные» рецепты могут сработать. Например, при попытке реализовать те или иные меры мы регулярно наталкиваемся на американские санкции.