Гонщик со шрамом

Самым удивительным в нем была выцветшая, мятая бейсболка, кепка пилота. В подчеркнуто роскошном мире «Формулы-1» в последние десятилетия этот человек мог показаться неофитам случайно затесавшимся в паддок туристом.

Но не казался, конечно. Когда Ники Лауда шел мимо штабов команд, за ним пристраивалось несколько съемочных групп. А Ники бродил, неторопливо болтая с боссами команд и неуловимыми для всего остального мира гонщиками... Его бейсболка, его обожженное после аварии лицо, его комментарии и оценки были огромной частью легенды под именем «Формула-1».

За свою карьеру гонщик несколько раз попадал в аварии, одна из них обернулась серьезными ожогами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лауда имел все шансы превратиться в преуспевающего бизнесмена или в просто богатого бездельника. Он предпочел запахи бензина и стертых покрышек. Семья хоть и обладала приличным состоянием, не согласилась вкладываться в эфемерную перспективу превратить Ники в великого гонщика. Лауда наделал долгов, купил себе место пилота в «Формуле-2» и дождался-таки, что его заметили в «Феррари» (к этому моменту долги стали запредельными). Легендарная конюшня (как и сейчас) переживала не лучшее время, до титулов было далеко, но Лауда был хорош и как гонщик, и как испытатель. И в 1975 он стал чемпионом. В 1976 лидировал с большим отрывом, но на втором круге гонки в Нюрбурге в Германии он попал в жуткую аварию. Машина пробила ограждение, загорелась, снова вылетела на трассу, в нее врезался другой пилот. Зажатый в горящей машине Лауда едва не погиб. С многочисленными ожогами он оказался в больнице, впал в кому... Пилот вернулся на трассу в том же сезоне. Но в решающей гонке из-за сильного дождя прекратил выступление, посчитав, что вероятность аварии слишком велика. Человека, который совсем недавно едва не погиб, можно понять. Но это решение стоило ему титула. Через год новая победа, «развод» с «Феррари», потом возвращение в гонки и новый титул в 1984 году, уже с «Маклареном»...

Ники Лауда в 1977 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, что титулы. Лауда был символом поколения. Стильный, крутой, богатый, яркий, смелый. Да еще и со шрамом.

В 1979 он создал собственную авиакомпанию, довольно популярную. Но этот бизнес не был слишком уж удачным. В 1991 году лайнер этой авиакомпании разбился в Таиланде. Погибло 223 человека... Через некоторое время компания закончила свою работу...

Ники Лауда был совладельцем Niki Airlines, небольшой австрийской авиакомпании.Фото: REUTERS

Лауда превратился в комментатора, эксперта, гуру. Он не пропускал ни одной гонки. Он знал всех, и знал все. Его голос слышала вся Европа. Его фото выходили в всех отчетах о Гран-при... Из стиляги 70-х он превратился в скромного пенсионера в мятой красной кепке. Скорее всего он тщательно продумал этот скромный образ. И всем любителям «Формулы» последних десятилетий он запомнится именно таким.

Конечно, во время ближайшей гонки (26 мая в Монте-Карло) весь гоночный мир будет вспоминать о Ники Лауде. О нем уже снимали фильмы. И наверняка снимут еще. Снимут не о великом гонщике, а о целом поколении. О Европе 70-х и 80-х. Когда мужчины носили брюки клеш и пышные прически, женщины делали ставку на элегантность, а все звезды, как сейчас кажется, только и занимались тем, что рекламировали сигареты и алкоголь...