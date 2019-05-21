2019-05-21T16:02:30+03:00
Звезды

Звезда "Малефисенты" упала у обморок на вечеринке в Каннах

Инцидент с актрисой Эль Фаннинг испугал именитых и состоятельных гостей званого ужина
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эль Фаннинг стала самой юной участницей жюри в Каннах. Актрисе всего 21 годЭль Фаннинг стала самой юной участницей жюри в Каннах. Актрисе всего 21 годФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актрисе Эль Фаннинг стало плохо во время званого ужина Chopard Trophee в Каннах. Звезда "Малефисенты" упала в обморок посреди застолья.

Неожиданно Эль Фаннинг почувствовала себя плохо и рухнула со стула. Это произошло в тот момент, когда директор фестиваля Тьерри Фремо представил актера Франсуа Сивилла.

Первой на помощь звезде пришла ее старшая сестра. Дакота Фаннинг сидела рядом с родственницей. Дакота в сопровождении охранников увела Эль с мероприятия, сообщает Variety.

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Эль Фаннинг почувствовала себя плохо и рухнула со стула
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Инцидент не на шутку испугал именитых и состоятельных гостей вечеринки. На праздничном ужине блистали супермодель Наталья Водянова, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и многие другие. Церемонию приостановили, так как вокруг началась суета. Со своего места вскочил Колин Ферт, чтобы помочь потерявшей сознание девушке. Марион Котийяр от шока схватилась за сердце.

Позже Эль Фаннинг, наиболее известная своей ролью принцессы Авроры в "Малефисенте", опубликовала фото из номера в отеле и написала, что с ней все в порядке. Она не стала сообщать о причинах обморока. "Упс, сегодня я упала в обморок в платье от Prada, но уже все хорошо", - поделилась девушка.

Среди поклонников разгорелись жаркие дискуссии о причинах обморока звезды. Некоторые предположили, что это последствие волнения. Однако нашлись те, кто решили, что всему виной изнурительные диеты Фаннинг.

Эль Фаннинг стала самой юной участницей жюри в Каннах. Актрисе всего 21 год. Известность пришла к Фаннинг в 2011 году после роли в фильме Джей Джей Абрамса "Супер 8". В Каннах показывали несколько фильмов с ее участием. Она сыграла в фильмах "Неоновый демон", "Роковое искушение", "Как разговаривать с девушками на вечеринках" и драме "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Картину показали на кинофестивале в 2006 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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