Не стало Юрия Балакирева — собкора «Комсомолки» по Хабаровскому краю 70-х годов

20 мая на 86 году жизни умер Юрий Балакирев. Он был журналистом и собкором божьей милостью. Для меня он типичный шестидесятник, интеллигентный человек в очках, в хорошем костюме, но совершенно неутомимый репортер-бродяга, путешественник, который считал, что основа профессии – это любопытство и дойти до цели. Мало кто знает такой факт, что атомная электростанция Билибинская в Магаданской области названа именем «Комсомольской правды» только благодаря Юрию Балакиреву.

Уже в те годы такие журналисты, как Балакирев, закладывали стиль «Комсомольской правды» - путешествия и открытия. В первую очередь он для меня был настоящим профессионалом. И, конечно, это был замечательный человек, весельчак, душа компании, он любил стихи, песни, мы собирались за столом – это были журналистские застолья – и пели эти песни. К сожалению, я тогда был молодой, начинающий репортер, но я понимал, что такие люди, как Балакирев, представляют цвет, стиль советской журналистики.

Юрий Балакирев работал собкором "Комсомолки" по Хабаровскому краю с 1966 по 1975 год

Потом, когда я уже стал собкором «Комсомольской правды» на Дальнем Востоке, я все время советовался с Балакиревым – куда поехать: на Улен или на мыс Шмидта, в Биробиджан или на Охотское побережье. И что бы я ни спрашивал, оказывалось, что Балакирев уже везде там побывал. То есть, он был таким романтиком, журналистом-бродягой и при этом производил впечатление старшего научного сотрудника какой-то секретной лаборатории…

Юра Балакирев был очень надежным человеком, любой чувствовал себя с ним надежно. В общем, уходят последние из могикан, из когорты блистательных собственных корреспондентов «Комсомольской правды», у которых мы учились профессии.

СПРАВКА КП

Юрий Балакирев работал собкором "Комсомолки" по Хабаровскому краю с 1966 по 1975 год. Затем 10 лет трудился в "Социндустрии", а с 1986 по 1996 год был собкором в "Известиях".