Молодые управленцы шагнули к победе

«Управляй!» – один из проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента Владимира Путина ровно год назад. Самый известный и масштабный ее проект – всероссийский конкурс «Лидеры России». У него и у студенческого кубка – одна цель: выявить людей с хорошим управленческим потенциалом и создать им условия для получения опыта, развития компетенций и карьерного роста.

В Москве встретились 150 финалистов из 67 российских вузов и их филиалов. Путь к финалу занял больше полугода. Сначала в течение осени во всех федеральных округах проходили информационно-тренировочные мероприятия, после чего начался прием заявок. В Кубке захотели принять участие больше 30 тысяч студентов, почти в два раза больше, чем в первом сезоне.

-Для меня этот конкурс, прежде всего - шанс проявить себя. А еще, когда я вернусь домой в родной Дзержинск, смогу показать, что перед студентами отрыто много возможностей себя реализовать, и что их всегда надо по-максимуму использовать, хвататься за каждый шанс, который нам предоставляется, - рассказала 4-курсница нижегородского филиала РАНХиГС Екатерина Наследникова.

После онлайн-отбора весной состоялись региональные полуфиналы, которые проходили в формате бизнес-игры. Прошедшие отбор 841 конкурсант разделились на команды и, управляя виртуальной компанией, должны были вывести ее в лидеры рынка. Пусть компании и были ненастоящими, зато все конкурсные задания максимально соответствовали реальной бизнес-практике. Эксперты в первую очередь оценивали индивидуальные компетенции каждого члена команды, его способность принимать правильные стратегические решения.

Интересно, что среди тех, кто в этом году прошел в финал, около четверти финалистов и участников Кубка первого сезона. Повторно участвовать в Кубке не могут только победители.

-Конечно, те, кто прошел через первый сезон, больше знают и понимают, как идет проедура отбора, как оценивают. В каком-то смысле им легче. Но, как показывает практика, зачастую новички конкурса оказываются сильнее. Поэтому говорить о некоем неравноправии нельзя. Тем более, что и задания, и условия конкурса из года в год меняются, -рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров,-Мне кажется то, что участники первого конкурса подали заявки и на второй, говорит о том, что они не сдаются и продолжают добиваться своих целей. И это вызывает уважение.

Да, среди тысяч участников будет только 10 победителей. Но, если по отношению к спортсменам девиз «главное не победа, а участие» звучит почти издевательски, то в случае с конкурсами, которые проходят под патронажем «России – страны возможностей», это вполне уместно. Потенциальные работодатели внимательно следят за успехами участников, и, как показал опыт первого Кубка, приглашают на стажировку не только лучших из лучших. Ну а конкурсанты получают бесценный опыт, навыки, знания, и, главное, возможности для развития. А воспользуются они ими, или нет, зависит только от них. И, что ценно, на этих конкурсах участники обретают единомышленников.

Один из наставников Кубка, победитель первых «Лидеров России» Павел Гудков считает, что конкурсы управленцев обладают и психотерапевтичеким эффектом.

-Существует такой синдром самозванца, когда умные, талантливые люди начинают чего-то достигать, и оправдывают свои успехи случайностью и везением. И потом, чем выше такого человека возносит на руководящие вершины, тем у него это ощущение становится сильнее,- поделился мнением Павел Гудков,- На самом деле все не так, но человек закрывается в себе, лезет помогать другим и в итоге начинает приносить вред своей организации. Поэтому ценность конкурса еще и в том, что здесь есть только объективная оценка – невозможно списать свой успех на везение и случайность.

Имена победителей Кубка «Управляй» объявят 23 мая 2019 года. Они получат гранты по 500 тысяч рублей на обучение в магистратуре любого вуза страны, недельную стажировку в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.