2019-05-21T18:18:37+03:00
Экономика

Деловая программа Московского урбанистического форума 2019: Лекции ведущих мировых архитекторов, конгресс здоровья, дебаты и ток-шоу

За два дня выступят более 300 спикеров
Светлана ВОЛКОВА
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С 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет Московский урбанистический форумС 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет Московский урбанистический форумФото: материалы пресс-служб
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В этом году столица по традиции проводит Московский урбанистический форум (МУФ). На этой неделе объявлена деловая программа форума. Регистрация на мероприятие закрывается 20 июня.

«С 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет Московский урбанистический форум, - сообщил мэр Сергей Собянин на своих страницах в соцсетях. - Москва уже не город заводов, как это было в 80-х, сегодня нас волнует качество жизни. Это будет главной темой МУФ2019. Уже можно посмотреть деловую программу и оставить заявку на участие».

МЭР КУАЛА-ЛУМПУРА И ПРЕЗИДЕНТ ЯПОНСКОЙ КОРПОРАЦИИ

Сессии деловой программы состоятся 4 и 5 июля. За два дня делегаты форума услышат более 300 спикеров, среди которых ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов и представители глобальных корпораций.

Перед участниками МУФ выступят мэр Куала-Лумпура Ахмад Дахлан, голландский архитектор и урбанист Рейнир де Грааф, участник топ-100 самых выдающихся новаторов в области городского развития по версии Future Cities Роберт Серверо, председатель Boston Consulting Group Ханс-Пол Бюркнер, президент японской компании Nikken Sekkei Тадао Камеи, основатель одного из ведущих архитектурных бюро мира MVRDV голландец Вини Маас, французский архитектор Доминик Альба, генеральный директор TomTom, инноватор Харольд Годдейн, архитектор, член Королевского института голландских архитекторов (bna) Мелс Крауэл, основатель Нью-Йоркского гуманитарного института, офицер Ордена Британской империи (OBE) за заслуги в области дизайна Ричард Сеннет, генеральный директор природного парка в Сингапуре Gardens by the Bay Феликс Ло, генеральный директор некоммерческой организации Project for Public Spaces (PPS) Фил Мирик и другие.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ - ЖИЛЬЕ, ТРАНСПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

На Moscow Urban Forum 2019 «Качество жизни. Проекты, меняющие города» обсудят вопросы и презентации инициатив городских администраций, бизнеса, горожан. Все они направлены на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов.

«В фокусе программы МУФ 2019 - качество жизни горожан, проекты Москвы и мегаполисов мира, которые меняют города к лучшему. Первый день форума посвящен жилью и городской среде, второй день - транспорту и стратегиям городского развития», - отметил генеральный директор форума Денис Бойков.

Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья как одного из важнейших показателей качества жизни во все сферы городского развития.

На сессиях первого дня прозвучат темы комфортной городской среды как драйвера экономики городов, управления эффективностью городов, баланса жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации. Участники узнают, каким архитекторы видят современное жилье и как городская среда влияет на психологическое состояние жителей.

Второй день МУФ посвятят обсуждению приоритетов транспортной политики мегаполисов, плана развития Московских центральных диаметров, инновационных туристических стратегий мегаполисов и повышению качества жизни за счет сокращения потребления ресурсов.

Всего в рамках деловой программы МУФ состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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