2019-05-22T00:01:33+03:00
Спорт

Вот это погром! Россия победила 7:4 шведов на чемпионате мира по хоккею

Наша команда уступила в первом периоде встречи 0:1, но затем взяла свое [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграла против Швеции неплохую игру на ЧМ-201.Россия сыграла против Швеции неплохую игру на ЧМ-201.Фото: REUTERS
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Вечером во вторник, 21 мая, хоккеисты сборной России провели свой последний, седьмой матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Казалось бы, для команды Ильи Воробьева уже попытались выбирать "действительно сильного соперника". В разное время это звание пытались на себя примерить команды Чехии, Швейцарии, и даже Латвии. Но всех "вынесли" россияне.

Начался поединок против Швеции не очень хорошо для нас - пропустили. Фото: REUTERS

Начался поединок против Швеции не очень хорошо для нас - пропустили.Фото: REUTERS

И вот теперь настало время последнего "экзамена" на этом турнире. В седьмой игре группового раунда предстоял поединок против чемпионов мира 2018 года - сборной Швеции. В сущности, между собой сражались две лучшие команды прошлого сезона - олимпийские чемпионы 2018 против чемпионов мира 2018.

Радости фанатов сборной России по ходу второго периода не было предела - шесть шайб наши забросили. Фото: REUTERS

Радости фанатов сборной России по ходу второго периода не было предела - шесть шайб наши забросили.Фото: REUTERS

И поначалу все складывалось ну очень хорошо для команды Швеции - они открыли счет на 7-й минуте после броска Ландескуга. После счета 1:0 на табло до конца первого периода ничего не поменялось. Шведы попытались не раз и не два поразить ворота россиян, увеличить преимущество. Но ничего не выходило. А наши почему-то так и не смогли создать достаточно опасных моментов у ворот соперников.

Шайбой в ворота Швеции отметился и Александр Овечкин. Фото: REUTERS

Шайбой в ворота Швеции отметился и Александр Овечкин.Фото: REUTERS

И во второй раз на этом чемпионате мира россияне проиграли первый период матча, уйдя на перерыв после стартовых 20 минут, проигрывая со счетом 0:1. А вот что началось после перерыва - просто неописуемо!

Долго ждать веского слова от команды России во втором периоде ждать не пришлось. Звено Кучерова и Гусева организовало шайбу в ворота Швеции буквально на первой минуте второго периода - оба форварда стали ассистентами для Анисимова, который сделал счет равным на 21-й минуте. Но это было только начало. На ворота второго голкипера сборной Швеции затем обрушился просто град бросков.

Григоренко поражает в очередной раз ворота команды Швеции. Фото: REUTERS

Григоренко поражает в очередной раз ворота команды Швеции.Фото: REUTERS

Смотрите сами - 24-я минута Дадонов выводит нас вперед, воспользовавшись передачами Кузнецова и Сергачева. Проходит еще четыре минуты и Овечкин после паса Малкина делает счет 3:1. 34-я минута - вбрасывание у сборной России в зоне соперника и Кирилл Капризов, подхватив отскочившиую шайбу, с ходу бросает по воротам и попадает "в домик" вратарю шведов. Голкипер соперников пропускает шайбу между ног. Это - 4:1.

Проходит три минуты и дуплетом сборная Швеции получает две шайбы за минуту. Сначала Евгений Малкин с передач Дадонова и Задорова делает счет 5:1, лихо крутанувшись в зоне Швеции. Ну а Михаил Григоренко ставит точку - шведы получают шестую шайбу за 17 минут второго периода. Игра сделана, дальше никто не рискнет напрягаться после такого нокаута в исполнении россиян.

Матч против Швеции был важен для нас - нужно было занять первое место в группе. Фото: REUTERS

Матч против Швеции был важен для нас - нужно было занять первое место в группе.Фото: REUTERS

Но все-таки шведы отвечают. На 52-й минуте поединка Вильям Нюландер сокращает разрыв - 6:2. Но прошло чуть больше минуты и уже Дмитрий Орлов восстанавливает разрыв в пять шайб - после его броска счет стал 7:2. Но затем снова Швеция забросила - на 57-й минуте отличился Юхан-Экман Ларссон. А точку в матче поставил Джон Клинберг, отличившийся за минуту до конца игры. Итоговый счет таким образом стал 7:4 в пользу россиян.

Сборная России довела спокойно поединок до победы, уверенно обыграв Швецию 7:4 и добившись седьмой победы на турнире. Наши выиграли свою группу и в четвертьфинале соревнований встретятся теперь с командой США. Этот поединок состоится 23 мая.

Швеция - Россия - 4:7 21 мая 2019. Видеообзор матча.Видео всех заброшенных шайб матча Швеция - Россия 4:7 ЧМ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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