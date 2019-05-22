2019-05-22T14:23:42+03:00
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российским туристами: один человек погиб, более 10 пострадали

По предварительной информации, все пассажиры - наши соотечественники [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Италии перевернулся туристический автобусВ Италии перевернулся туристический автобус
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Туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в районе города Сиена в Италии. Авария произошла в 9:30 (10:30 по московскому времени) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони, отметили в спасательном ведомстве в "Твиттере".

В Италии перевернулся туристический автобус.

В посольстве России сообщили, что в автобусе находилось 60 человек. Предположительно, все они - россияне. По данным дипломатов, один человек погиб, 10 ранены.

"В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали", - сообщили ТАСС в посольстве РФ в Италии.

Между тем, местные СМИ сообщают, что число раненых - около 15 человек. Авария унесла жизнь женщины.

Согласно первым свидетельствам, люди оказались заблокированы в перевернувшемся автобусе. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

В ДТП в Италии погиб один россиянин

В ДТП в Италии погиб один россиянин

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в серьезной аварии с участием автобуса под Цюрихом пострадали десять россиян. Все граждане РФ были госпитализированы, им оказана необходимая медпомощь. Как тогда отмечалось, российские дипломаты находились в контакте с местными правоохранительными органами и медицинскими учреждениями, куда были доставлены наши соотечественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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