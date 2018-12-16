2018-12-16T12:09:28+03:00
Происшествия

В крупном ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян

Посольство РФ находится в контакте с полицией Цюриха и медицинскими учреждениями, куда были доставлены наши соотечественники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Погиб по меньшей мере один человек. Фото: @RusEmbSwissПогиб по меньшей мере один человек. Фото: @RusEmbSwissФото: Twitter.com
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В серьезной аварии с участием автобуса под Цюрихом пострадали десять россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ в Швейцарии.

"Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Там же отмечается, что российские дипломаты находятся в контакте с местными правоохранительными органами и медицинскими учреждениями, куда были доставлены наши соотечественники.

В посольстве сообщили, что в ДТП пострадали россияне Фото: Twitter.com

В посольстве сообщили, что в ДТП пострадали россиянеФото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru писал о том, что авария произошла на трассе А3W. Автобус направлялся из Генуи в Дюссельдорф и, по невыясненным пока причинам, врезался в стену. В результате ДТП погиб один человек, еще 44 получили травмы. Состояние троих пострадавших на данный момент оценивается как тяжелое.

Существует вероятность того, что причиной аварии могла стать гололедица. Синоптики предупреждали о том, что в нескольких областях Швейцарии выпадет снег и рекомендовали водителям быть осторожнее на дороге.

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