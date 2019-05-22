Дима Билан планирует поездку на «Евровидение»
Судя по всему, 37-летний Дима Билан соскучился по соревновательному драйву и снова мечтает покорить международный песенный конкурс «Евровидение». Об этом знаменитый певец заявил в эфире Love Radio.
— Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене, — сообщил журналистам Дима Билан.
Напомним: Дима Билан дважды участвовал в «Евровидении». В 2006 году занял второе место, а в 2008 вернулся в Россию с долгожданной победой.
После победы Билана на конкурсе «Евровидение» изменилась система голосования. Раньше голосование было только зрительским, теперь же еще учитывается мнение жюри. Решение последних это всегда, как говорится, кот в мешке.
Впрочем, друг и партнер Билана продюсер Яна Рудковская отмечает, что третья поездка Димы на «Евровидение» — это пока мечты. Но, как говорится, мечты на то и существуют, чтобы сбываться.
Дима Билан и Яна Рудковская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Как уже писала «КП», наш конкурсант Сергей Лазарев занял в этом году на евросмотре третье место. Артист повторил свой результат 2016 года.
- Стабильность Сергея - признак мастерства, - прокомментировала в беседе с «Комсомолкой» выступление Лазарева продюсер и знаток «Евровидения» Яна Рудковская.
А вы кого бы отправили от России в 2020 году на конкурс «Евровидение»? Нужна ли нам победа на евросмотре?
ИСТОЧНИК KP.RU
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