Дима Билан планирует поездку на «Евровидение»

Судя по всему, 37-летний Дима Билан соскучился по соревновательному драйву и снова мечтает покорить международный песенный конкурс «Евровидение». Об этом знаменитый певец заявил в эфире Love Radio.

— Независимо ни от чего, я думаю, третий раз надо попробовать обязательно. Дабы устроить праздник. Потому что очень много почитателей, людей, кто хотел бы еще раз увидеть меня на сцене, — сообщил журналистам Дима Билан.

Напомним: Дима Билан дважды участвовал в «Евровидении». В 2006 году занял второе место, а в 2008 вернулся в Россию с долгожданной победой.

После победы Билана на конкурсе «Евровидение» изменилась система голосования. Раньше голосование было только зрительским, теперь же еще учитывается мнение жюри. Решение последних это всегда, как говорится, кот в мешке.

Впрочем, друг и партнер Билана продюсер Яна Рудковская отмечает, что третья поездка Димы на «Евровидение» — это пока мечты. Но, как говорится, мечты на то и существуют, чтобы сбываться.

Дима Билан и Яна Рудковская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как уже писала «КП», наш конкурсант Сергей Лазарев занял в этом году на евросмотре третье место. Артист повторил свой результат 2016 года.

- Стабильность Сергея - признак мастерства, - прокомментировала в беседе с «Комсомолкой» выступление Лазарева продюсер и знаток «Евровидения» Яна Рудковская.

А вы кого бы отправили от России в 2020 году на конкурс «Евровидение»? Нужна ли нам победа на евросмотре?