«Евровидение-2019»: Смешались в кучу геи, фрики. И только Лазарев поет
Финал «Евровидения-2019» завершился предсказуемой победой Дункана Лоуренса, спевшего скучнейшую балладу Arcade («Аркада»). Но это уже никому не интересно — в памяти останется лишь то, что телепроект стремительно деградирует. И вот почему.
Лазарев проиграл конъюнктуре — хитовость ни при чем
А ведь у конкурса был шанс не умереть. Если бы европейское сообщество перестало лицемерить и не корчило из себя адептов равноправия. Дать целующиеся мужиков в кадре «Евровидения» — это еще не победа над гомофобией. Кстати, kiss cam («камера поцелуев») работает давно и в США, и в Канаде на матчах НБА, НХЛ, а еще на крупных теннисных турнирах серии ATP, и акцента на нетрадиционных зрителях там никто почему-то не делает. Хотя, казалось бы, сам Трамп велел.
Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.
Равноправие и толерантность — это как раз понять, простить и проголосовать за Россию. Не воспринимать нашу страну как врага, как злого медведя с Калашниковым. Ядерную боеголовку в ушанке. Не отыгрываться, как плохой учитель, на несчастном ученике за претензии его «плохих» родителей. Необязательно делать Лазарева победителем, пускай будет третьим, десятым, неважно, но не с восемнадцатью «нулями» от авторитетного жюри.
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская не смогла промолчать: мол, песне Scream («Крик») Сергея Лазарева не хватило «хитовости» для победы в шоу. А теперь давайте навскидку вспомним победные хиты последних пяти, даже не десяти, лет? Песню Монса Зелмерлева каждый напоет? Джамалы? Кто и с чем победил в прошлом году — вспомните?
«Братские республики» проявили сущность
«Мы лишились братских голосов от Белоруссии и Украины» — примерно такие аргументы звучали в оправдание второй бронзе Лазарева на «Евровидении». Только вот от Украины ждать ничего хорошего давно не приходится, а отстраненная Белоруссия в полуфинале отдала высшие баллы Эстонии, Чехии и Грузии. Кто сказал, что в финале они бы помогли Лазареву? Отличились и наши добрые славянские друзья: Хорватия выписала два балла, Сербия и Словения — нули, как и бывший советский кластер — Грузия, Латвия. Казалось бы, ну не понравилась им песня Лазарева. Ведь может такое быть? Может, но почему тогда Чехия и Венгрия обменялись высшими оценками, а еще так же поступили Греция и Кипр, Сербия и Черногория и так далее? Вкусы совпали, скорее всего. География и политика ни при чем. «Евровидение» — праздник музыки для равных.
Привязка к ЛГБТ по-прежнему жестко решает
Девиз конкурса «Позволь себе мечтать» выглядит как обращение к России. Прозвучит парадоксально, но именно целующиеся мужики не пустили Сергея Лазарева в финал. Конкурс профильной аудитории, который Филипп Киркоров называет не иначе как «праздником гей-культуры», подразумевает перемещение всего европейского прайда в страну-победительницу «Евровидения». И вроде бы чемпионат мира по футболу 2018 года показал, что в России не убивают и не забивают палками, как в Брунее, за, скажем так, инакомыслие, но Европа все равно продолжает гнуть свою линию — не ходите, дети, в Африку (а примерно такие нравы и устои царят в нашей стране по мнению просвещенной Европы) гулять.
На вопрос, куда отправиться в следующем году — в Россию, Италию или Нидерланды публика «Евровидения» отвечает очевидно. Как еще нам нужно показать свою преданность и открытость конкурсу — неясно. Отправить открытого гея? Чтоб со сцены исповедовался и звал в гости? Сергей Лазарев для этой аудитории, видимо, оказался не так интересен — через четыре года артисту 40 лет да еще и с ребенком. Агрессивная пропаганда толерантности в узком смысле слова по-прежнему затмевает идею и содержание шоу. К слову, победитель признался, что он гей, только после финала. Благородно и прагматично — мол, чтобы не отпугнуть женскую часть аудитории. Однако причастные уже давно все понимали про парня, который в фейсбуке признавал себя бисексуалом.
Победитель уже проиграл
Формально так и есть. Потому что Дункан Лоуренс засветил песню Arcade еще в 2017 году. И это лучший символ шоу. Вторичная заунывная балладка под фальш-пиано, которая за пару лет НИКАК не разошлась по сети удачным вирусом, побеждает и признается профессиональным сообществом лучшей. И в обход правил победитель получает статуэтку. Что может быть справедливее и толерантнее?
Кстати, аннулировать результаты финального голосования придумали в России. Идея успешно апробирована в детском «Голосе». Даже в этом компоненте Россия уже переигрывает прогрессивную Европу.
Опять плагиат
Раньше считалось, что «Евровидение» — конкурс плагиата. И каждый год в сети всплывал десяток песен, с которых списаны свежие хиты для шоу. В этом году как-то обошлось. Вала разоблачений не было. Однако самый вопиющий байтинг был явлен в гранд-финале. Тем самым Дунканом Лоуренсом. Неужели никто не заметил, что припев, то есть самая приятная часть песни победителя, — это интерполяция хита One Republic All The Rights Move? В этом году песенке исполнилось 10 лет.
Duncan Laurence - Arcade - The Netherlands - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2019.
All The Rights Move - OneRepublic (Lyrics).
Truth Чингиза Мустафаева из Азербайджана — запущенный чуть в другом ритме хит Ocean Drive Дюка Дюмона, обладателя «Грэмми». Исполнен почти в идентичной тональности.
Chingiz - Truth - Azerbaijan - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2019.
Duke Dumont - Ocean Drive (Official Music Video).
На закуску вот вам чех Лейк Малави с песней Friend Of A Friend.
Czech Republic - LIVE - Lake Malawi - Friend Of A Friend - Grand Final - Eurovision 2019.
И знаменитые британцы Hurts с хитом Ready To Go двухлетней давности.
Hurts - Ready to Go.
Прилюдный позор Мадонны
Апофеозом деградации стало заявленной с помпой выступление Мадонны. К этому событию публику готовили весь вечер. И звезда не подкачала — за полтора миллиона вывела на сцену флаги Палестины и спела так, что запомнится еще надолго.
Мадонна вывела на сцену флаги Израиля и ПалестиныФото: скрин с видео
Допустим, далеко неидеальные в 60 лет ноги певица решила не прятать — да и костюм из обшарпанных доспехов в день премьеры финала «Игры престолов» смотрелся злободневно. Но вокал… просто отсутствовал. Обвинять самую успешную артистку США в отсутствии голоса нелепо. В ее репертуаре есть масса красивых кантилен, где несложно расслышать навыки изящной вокализации: Frozen, Ghosttown, I Rise.
Но на «Евровидении» мы услышали дребезжание, непопадание в ноты и конкретных таких «петухов», за которых Александр Градский в шоу «Голос» расстреливал людей прямо на сцене.
Премьерную песню с рэпером Quavo Мадонна от греха подальше отработала под фанеру — это было видно уже по началу речитатива: губы едва попадали в запись.
Словом, это был гвоздь всего конкурса, вбитый в его трухлявый гроб.
Послушайте, как это звучало.
Madonna, Quavo - Eurovision Song Contest 2019.
А теперь оцените, как этот же хит Мадонны спел Лазарев в шоу «Универсальный артист» пять лет назад.
Сергей Лазарев Like a prayer .
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сергей Лазарев: "Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы России нормально давали баллы"
Первое интервью нашего артиста после участия в «Евровидении» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU