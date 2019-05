«Евровидение-2019»: Смешались в кучу геи, фрики. И только Лазарев поет

Финал «Евровидения-2019» завершился предсказуемой победой Дункана Лоуренса, спевшего скучнейшую балладу Arcade («Аркада»). Но это уже никому не интересно — в памяти останется лишь то, что телепроект стремительно деградирует. И вот почему.

Лазарев проиграл конъюнктуре — хитовость ни при чем

А ведь у конкурса был шанс не умереть. Если бы европейское сообщество перестало лицемерить и не корчило из себя адептов равноправия. Дать целующиеся мужиков в кадре «Евровидения» — это еще не победа над гомофобией. Кстати, kiss cam («камера поцелуев») работает давно и в США, и в Канаде на матчах НБА, НХЛ, а еще на крупных теннисных турнирах серии ATP, и акцента на нетрадиционных зрителях там никто почему-то не делает. Хотя, казалось бы, сам Трамп велел.

Равноправие и толерантность — это как раз понять, простить и проголосовать за Россию. Не воспринимать нашу страну как врага, как злого медведя с Калашниковым. Ядерную боеголовку в ушанке. Не отыгрываться, как плохой учитель, на несчастном ученике за претензии его «плохих» родителей. Необязательно делать Лазарева победителем, пускай будет третьим, десятым, неважно, но не с восемнадцатью «нулями» от авторитетного жюри.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская не смогла промолчать: мол, песне Scream («Крик») Сергея Лазарева не хватило «хитовости» для победы в шоу. А теперь давайте навскидку вспомним победные хиты последних пяти, даже не десяти, лет? Песню Монса Зелмерлева каждый напоет? Джамалы? Кто и с чем победил в прошлом году — вспомните?

«Братские республики» проявили сущность

«Мы лишились братских голосов от Белоруссии и Украины» — примерно такие аргументы звучали в оправдание второй бронзе Лазарева на «Евровидении». Только вот от Украины ждать ничего хорошего давно не приходится, а отстраненная Белоруссия в полуфинале отдала высшие баллы Эстонии, Чехии и Грузии. Кто сказал, что в финале они бы помогли Лазареву? Отличились и наши добрые славянские друзья: Хорватия выписала два балла, Сербия и Словения — нули, как и бывший советский кластер — Грузия, Латвия. Казалось бы, ну не понравилась им песня Лазарева. Ведь может такое быть? Может, но почему тогда Чехия и Венгрия обменялись высшими оценками, а еще так же поступили Греция и Кипр, Сербия и Черногория и так далее? Вкусы совпали, скорее всего. География и политика ни при чем. «Евровидение» — праздник музыки для равных.

Привязка к ЛГБТ по-прежнему жестко решает

Девиз конкурса «Позволь себе мечтать» выглядит как обращение к России. Прозвучит парадоксально, но именно целующиеся мужики не пустили Сергея Лазарева в финал. Конкурс профильной аудитории, который Филипп Киркоров называет не иначе как «праздником гей-культуры», подразумевает перемещение всего европейского прайда в страну-победительницу «Евровидения». И вроде бы чемпионат мира по футболу 2018 года показал, что в России не убивают и не забивают палками, как в Брунее, за, скажем так, инакомыслие, но Европа все равно продолжает гнуть свою линию — не ходите, дети, в Африку (а примерно такие нравы и устои царят в нашей стране по мнению просвещенной Европы) гулять.

На вопрос, куда отправиться в следующем году — в Россию, Италию или Нидерланды публика «Евровидения» отвечает очевидно. Как еще нам нужно показать свою преданность и открытость конкурсу — неясно. Отправить открытого гея? Чтоб со сцены исповедовался и звал в гости? Сергей Лазарев для этой аудитории, видимо, оказался не так интересен — через четыре года артисту 40 лет да еще и с ребенком. Агрессивная пропаганда толерантности в узком смысле слова по-прежнему затмевает идею и содержание шоу. К слову, победитель признался, что он гей, только после финала. Благородно и прагматично — мол, чтобы не отпугнуть женскую часть аудитории. Однако причастные уже давно все понимали про парня, который в фейсбуке признавал себя бисексуалом.

Победитель уже проиграл

Формально так и есть. Потому что Дункан Лоуренс засветил песню Arcade еще в 2017 году. И это лучший символ шоу. Вторичная заунывная балладка под фальш-пиано, которая за пару лет НИКАК не разошлась по сети удачным вирусом, побеждает и признается профессиональным сообществом лучшей. И в обход правил победитель получает статуэтку. Что может быть справедливее и толерантнее?

Кстати, аннулировать результаты финального голосования придумали в России. Идея успешно апробирована в детском «Голосе». Даже в этом компоненте Россия уже переигрывает прогрессивную Европу.

Опять плагиат

Раньше считалось, что «Евровидение» — конкурс плагиата. И каждый год в сети всплывал десяток песен, с которых списаны свежие хиты для шоу. В этом году как-то обошлось. Вала разоблачений не было. Однако самый вопиющий байтинг был явлен в гранд-финале. Тем самым Дунканом Лоуренсом. Неужели никто не заметил, что припев, то есть самая приятная часть песни победителя, — это интерполяция хита One Republic All The Rights Move? В этом году песенке исполнилось 10 лет.

Truth Чингиза Мустафаева из Азербайджана — запущенный чуть в другом ритме хит Ocean Drive Дюка Дюмона, обладателя «Грэмми». Исполнен почти в идентичной тональности.

На закуску вот вам чех Лейк Малави с песней Friend Of A Friend.

Прилюдный позор Мадонны

Апофеозом деградации стало заявленной с помпой выступление Мадонны. К этому событию публику готовили весь вечер. И звезда не подкачала — за полтора миллиона вывела на сцену флаги Палестины и спела так, что запомнится еще надолго.

Мадонна вывела на сцену флаги Израиля и ПалестиныФото: скрин с видео

Допустим, далеко неидеальные в 60 лет ноги певица решила не прятать — да и костюм из обшарпанных доспехов в день премьеры финала «Игры престолов» смотрелся злободневно. Но вокал… просто отсутствовал. Обвинять самую успешную артистку США в отсутствии голоса нелепо. В ее репертуаре есть масса красивых кантилен, где несложно расслышать навыки изящной вокализации: Frozen, Ghosttown, I Rise.

Но на «Евровидении» мы услышали дребезжание, непопадание в ноты и конкретных таких «петухов», за которых Александр Градский в шоу «Голос» расстреливал людей прямо на сцене.

Премьерную песню с рэпером Quavo Мадонна от греха подальше отработала под фанеру — это было видно уже по началу речитатива: губы едва попадали в запись.

Словом, это был гвоздь всего конкурса, вбитый в его трухлявый гроб.

Послушайте, как это звучало.

А теперь оцените, как этот же хит Мадонны спел Лазарев в шоу «Универсальный артист» пять лет назад.

