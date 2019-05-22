2019-05-22T19:25:17+03:00
Здоровье

Три необычных предвестника инфаркта

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы
Алина МАКЕЕВА
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Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОвоЕлена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОвоФото: Первый канал
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Боль в спине между лопатками

Чаще всего, конечно, боль в спине не связана с проблемами сердца. В большинстве случаев дело в позвоночнике. В межпозвонковых суставах в течение жизни от нагрузок, под тяжестью веса развивается артроз, и болит именно он, причем боль отдает в область между лопаток и немного вперед. Зачастую эта боль очень напоминает сердечную, так что спутать проще простого.

С другой стороны, болеть между лопатками, и даже именно со стороны спины, может и сердце!

И, наконец, есть такое объяснение: страдание самих структур позвоночника в результате нарушения их кровообращения из-за атеросклероза тоже может иметь место. А атеросклероз – системное заболевание. Значит, коронарные (сердечные) сосуды также повреждены из-за атеросклеротических бляшек. И это может привести к инфаркту.

Как обезопаситься: проверить сердце, сделать анализы на уровень холестерина в крови – он должен быть меньше 5 ммол на л.

Импотенция

Выяснилось, что у мужчин в возрасте, которые жалуются на импотенцию, риск сердечной катастрофы значительно выше, чем у их сверстников, не имеющих такой проблемы. Подсчитана даже статистика: если мужчина страдает от импотенции в течение 2 – 3 лет, то скорее всего инфаркт накроет его в ближайшие 3 – 5 лет. В США в 2015 году прошли масштабные исследования – изучали здоровье 1 900 000 человек. 44 процента обследованных мужчин даже не знали, что у них повышены риски инфаркта! Нарушение потенции может быть самым первым предвестником проблемы в сердце.

Дело в том, что при атеросклерозе первыми закупориваются мелкие сосуды. Как раз такие, которые должны приводить мужчину в боевую готовность. И если с потенцией беда, возможно, дело именно в непроходимости его кровеносных сосудов. Но дальше – хуже, атеросклеротические бляшки перекроют со временем и более крупные артерии и вены. А это смертельно опасно!

Как обезопаситься: после эпизода эректильной дисфункции у мужчины старше 45 лет бежать нужно в первую очередь не к сексологу, а к кардиологу – проверять сердце!

Облысение на макушке

Обратите внимание: если мужчина лысеет со лба, или сразу всей головой, это ничего страшного. Даже скорее, наоборот – это свидетельство высокого уровня тестостерона, и за будущее такого мужчины опасаться не приходится.

А вот если терять волосы начинает именно макушка, и на ней образуется лысый кружок – это опасный признак! Объяснение почти такое же, как и при импотенции: самые мелкие сосуды на голове – именно на макушке. Они снабжают кровью волосяные луковицы. Если кровоснабжение нарушено из-за атеросклероза, волосы не получают питания и выпадают.

Как обезопаситься: пройти обследование у кардиолога: кардиограмма, эхо, анализ на уровень холестерина.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55 на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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