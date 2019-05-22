2019-05-22T19:55:54+03:00
Экономика

«Россети» устранили две тысячи неисправностей по заявкам на портале «Светлая страна»

Общение потребителей с энергетиками стало еще более удобным
Федор ПЕТУНИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Энергетики группы компаний «Россети» обработали больше двух тысяч заявлений, поступивших через портал «Светлая страна». Это ресурс, позволяющий потребителю в режиме онлайн связаться с поставщиком электроэнергии.

Портал «Светлая страна» в настоящее время доступен жителям 65 регионов России. А ведь еще меньше года назад ресурс в тестовом режиме запускали в Калужской и Тверской областях. Пока пользователей сайта порядка шести тысяч, но это естественно для нового проекта. Новых зарегистрированных посетителей становится все больше с каждым месяцем.

- Хотя сайт все еще функционирует в тестовом режиме, мы видим рост активности пользователей. Люди все чаще предпочитают заявить о проблеме в электроснабжением с помощью личного кабинета, - отмечают в пресс-службе «Россетей». - Если раньше потребители звонили в call-центр, то теперь им проще связаться с компанией.

На портале можно сообщить как о перебоях со светом, так и о дефектах оборудования или других проблемах. «Россети» установили для себя жесткий регламент: максимальный срок решения проблемы, с которой обратился потребитель, не больше восьми дней. В исключительных случаях человеку отправляют развернутый ответ с указанием сроков и причин, почему его вопрос не могут решить более оперативно.

Отметим, что развитие портала «Светлая страна» не означает закрытие «горячих линий» или Центров обслуживания клиентов. О проблеме можно сообщить любым удобным способом: от бумажного письма, до сообщения в соцсети.

- Мы стремимся быть максимально открытыми, используя разные каналы связи. Сайт «Светлая страна» призван упростить коммуникацию с клиентом. Ему не нужно выяснять, кто занимается обслуживанием того или иного оборудования. Достаточно ввести адрес, где имеются неисправности и свои контактные данные. Об остальном позаботятся «Россети», - отметили в холдинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Матвиенко оценила идею Зеленского провести референдум
Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте