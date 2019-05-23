Какой секрет знает Овечкин

Россияне в последнем матче группового этапа победили шведов (7:4). Но даже выиграв все семь стартовых матчей, команда Ильи Воробьева попала на сложную дорожку в плей-офф.

«Только один вопрос!» - умолял журналистов Овечкин. Таким мы форварда сборной России не видели давно. Он словно нес какой-то большой секрет и боялся его разболтать.

- Вы только что уничтожили шведов. 6:0 во втором периоде! Какое впечатление?

- Выиграли, - сказал Ови и уже хотел убежать. Но его удержали.

- Но что это было?!

- Мы правильно играли в этом периоде. Не давали сопернику передохнуть. Давление, ритм был хорошим. Поэтому вы увидели все сами.

- Теперь в четвертьфинале нас ждут США, а не Германия. Это круто?

- Может быть, для вас. А для нас - без разницы, - отрезал Овечкин и все-таки убежал. Как не остановить бегущего бизона...

Да, можно радоваться победе над действующими чемпионами мира - шведами. И тому, что сборная России стала абсолютно лучшей по итогам группового этапа. Но в награду нам досталась сборная США как первый соперник. И там полно звезд НХЛ, которые умеют здорово играть в атаке: Патрик Кейн, Дек Айкел, Джонни Годро…

Другое дело, что вратари у американцев не слишком надежны да и оборона позволяет вольности. Канада победила эту сборную США (3:0), но ведь и Словакия ее громила (4:1). А хозяева турнира даже не вышли в плей-офф.

Так что не пропустите сегодня матч (начало в 17.05 на Первом канале)!

Остальные четвертьфиналы не так сильны. Хотя Швейцария имеет шанс остановить Канаду, Финляндия постарается пройти Швецию, а Германия - Чехию.

Но если сенсаций не произойдет, то России в полуфинале снова светит Швеция, а в финале - попавшая на легкий путь Канада. Но тем слаще будет вкус шампанского из чемпионского кубка, если все- таки удастся его завоевать.

Возможно, именно об этом думал убегающий из микст-зоны Овечкин.